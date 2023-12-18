У ворога проблеми через брак РЕБ, можливостей протибатарейної боротьби та зв’язку.

Бійці Збройних сил України утримують позиції на лівому березі Херсонської області. Їм навіть вдається продовжувати перекидати підкріплення на цій ділянці фронту.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті з посиланням на російського "воєнкора". Водночас інший мілблогер стверджував, що в окупаційних військ у Херсонській області виникли чергові проблеми.

Зокрема, російські військові скаржаться на відсутність транспорту для евакуації поранених. Також у ЗС РФ в районі села Кринки є проблеми з наявністю систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) для захисту евакуаційних груп від українських безпілотників, а також бракує можливостей протибатарейної боротьби та зв’язку.

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За словами українського військового оглядача Костянтина Машовця, під Кринками діють підрозділи російського 2-го мотострілецького батальйону.

Війна в Україні - ситуація на лівобережжі Херсонської області

За даними британської розвідки, нова дивізія РФ провалила операції на лівому березі Херсонщини. Новосформована 104 гвардійська повітряно-десантна дивізія (російських повітряних сил "ВДВ") понесла надзвичайно важких втрат.

Нещодавно в ISW стверджували, ЗСУ досягають успіхів на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Однак пізніше стало відомо, що окупанти відбили кілька українських позицій.

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