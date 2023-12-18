Бійці Збройних сил України утримують позиції на лівому березі Херсонської області. Їм навіть вдається продовжувати перекидати підкріплення на цій ділянці фронту.
Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті з посиланням на російського "воєнкора". Водночас інший мілблогер стверджував, що в окупаційних військ у Херсонській області виникли чергові проблеми.
Зокрема, російські військові скаржаться на відсутність транспорту для евакуації поранених. Також у ЗС РФ в районі села Кринки є проблеми з наявністю систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) для захисту евакуаційних груп від українських безпілотників, а також бракує можливостей протибатарейної боротьби та зв’язку.
За словами українського військового оглядача Костянтина Машовця, під Кринками діють підрозділи російського 2-го мотострілецького батальйону.
Війна в Україні - ситуація на лівобережжі Херсонської області
За даними британської розвідки, нова дивізія РФ провалила операції на лівому березі Херсонщини. Новосформована 104 гвардійська повітряно-десантна дивізія (російських повітряних сил "ВДВ") понесла надзвичайно важких втрат.
Нещодавно в ISW стверджували, ЗСУ досягають успіхів на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Однак пізніше стало відомо, що окупанти відбили кілька українських позицій.