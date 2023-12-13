Натомість ЗСУ просунулися в районі Горлівки та взяли під контроль терикон.

Російські окупанти проводили наступальні операції на лівому березі Херсонської області та досягли успіху.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), геолокаційні кадри, опубліковані 11 грудня, свідчать про просування загарбників на південь від Кринок (30 км на північний схід від Херсонської області та 2 км від річки Дніпро).

12 грудня російські військові блогери заявили, що російські війська відтіснили українські сили з певних позицій поблизу Кринок і що українські сили безуспішно намагалися закріпитися в лісі поблизу населеного пункту.

Відео дня

Крім того, 12 грудня українські війська продовжували наступальні операції на північний схід і південь від Бахмута і просунулися там.

Водночас президент України Володимир Зеленський опублікував кадри, на яких українські війська піднімають прапор над Горлівським териконом (22 км на південний схід від Бахмута або трохи на захід від Горлівки). Російські "воєнкори" визнали, що ЗСУ контролюють терикон.

12 грудня російські війська продовжили наступальні дії в районі Авдіївки у підвищеному темпі. На геолокаційних кадрах, опублікованих 12 грудня, видно, що російські війська просунулися на південний захід від Авдіївки.

Також російські війська продовжили наземні атаки на захід і південний захід від міста Донецьк і підтвердили наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 грудня, показують, що російські війська просунулися на північний захід від Мар’їнки.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини - думка експерта

Українські військові продовжують просуватися на Лівому березі Херсонської області. Бої тривають біля села Кринки.

Військовий експерт Сергій Грабський зазначає, що українські війська намагаються розширити смугу розміщення і активні дії на лівому березі Дніпра для того, щоб максимально створити труднощі для противника в майбутньому.

За його словами, українська армія може розвивати локальні наступальні дії саме з цього напрямку з метою максимально наблизитися до Криму, з якого здійснюється забезпечення російських військ, що діють в Північній Таврії. Він зазначив, що Росія нервово реагує на спроби просування української армії на цьому напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: