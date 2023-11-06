Військові зазначають, що майже жодна з тактик НАТО, які вони вивчили, не була ефективною проти масованих російських сил.

Ситуація в районі Куп'янська є однією з найбільш "гарячих" на лінії фронту. Але застосування безпілотників з обох сторін і зміцнення Росією своїх оборонних ліній означають, що шансів на значний прорив мало, йде позиційна війна.

Про ситуацію в районі Куп'янська та особливості війни в регіоні розповіли The Times українські військові.

"Ми бачимо все, як вони намагаються наступати, всі їхні маневри. І вони роблять те саме. Кожен рух кожного солдата видно, і все можна передбачити", — розповів командир батальйону 32-ї Української бригади Дмитро Берлим.

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На питання, в якій формі тепер проходить війна, він відповів: "Окопна війна. Всі окопуються. Як у Першу світову війну".

Також військовий відзначив нестачу людей в армії.

"У нас не вистачає людей, а якість наших підкріплень з кожним разом знижується... середній вік солдата в моєму батальйоні — 45 років", — сказав він.

При цьому він підкреслив, що західна зброя прийшла занадто пізно і зараз навряд чи сильно змінить ситуацію. Оскільки до того часу, як в Україну прийшли американські і німецькі танки, росіяни щільно замінували територію, і танки не змогли зіграти ту роль, яку повинні були.

"Танковий прорив з нашого боку - це зараз щось з області наукової фантастики", - сказав начальник штабу батальйону Михайло Лисенко.

Обидва військові заявили, що перед контрнаступом вони відвідували тренування НАТО, але майже жодна з тактик, які вони вивчили, не була ефективною проти масованих російських сил.

"Основний принцип, якому нас вчили, — щоб застосувати артилерію, міномети, літаки і знищити противника, треба побачити ворога раніше, ніж він побачить тебе... Це неможливо. Тут ворог знає, де ти сидиш. Ви знаєте, де сидить ворог. Ми просто спостерігаємо один за одним".

Ситуація під Куп'янськом - що відомо

Куп'янсько-Лиманський напрямок зараз є одним з найбільш напружених ділянок фронту. Угруповання російських окупаційних військ там налічує близько 120 тисяч військових. Також росіяни застосовують на цій ділянці хімічну зброю.

Офіцер ЗСУ Денис Ярославський повідомив, що окупанти намагаються захопити важливу для них залізничну розв'язку Куп'янськ-Вузловий.

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