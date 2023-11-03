Також було знищено 36 артилерійських систем та 24 танка.

Військо російських окупантів, яке воює проти України, за добу зменшилося ще на 850 осіб.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України, загальні бойові втрати ворога за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 303 тис. 270 (+850 за добу) осіб.

Танків противника було знищено 5 тис. 265 (+24) одиниць, бойових броньованих машин – 9 тис. 901 (+24), артилерійських систем – 7 тис. 328 (+36), реактивних систем залпового вогню - 854 (+4).

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Засобів протиповітряної оборони окупантів було знищено 566, літаків – 322, гелікоптерів – 324, безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 тис. 495 (+7), крилатих ракет – 1 тис. 551 (+2).

Крім того, кораблів/катерів було знищено 20 одиниць, підводних човнів – 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 9 тис. 691 (+33) та спеціальної техніки – 1 тис. 34 (+2). У Генштабі зауважили, що дані ще уточнюються.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 3 листопада, Генштаб заявив, що протягом доби відбулося 50 бойових зіткнень. Російські окупанти намагалися вести штурмові дії на кількох напрямках, ЗСУ відбили десятки атак противника.

Зокрема, на Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки, а на Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку.

За даними ISW, українські війська на лівому березі Херсонської області атакували поблизу Пойми та Піщанівки (13 км на південний схід від Херсона та 3 км від Дніпра) і просунулися біля Кринок.

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