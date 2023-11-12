Зокрема, знищено 48 одиниць техніки противника.

Українські військові продовжують завдавати втрат російським окупаційним військам. Так, на Лимансько-Куп'янському напрямку за минулу добу було знищено 198 ворожих солдатів і чимало військової техніки противника.

Як розповів в ефірі телемарафону начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, всього на тому напрямку зафіксовано 13 штурмів з боку окупантів. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів – були застосовані вертольоти вогневої підтримки, штурмова авіація і бомбардувальники.

"Також по позиціях наших захисників намагалися поцілити 12 дронів-камікадзе", – додав він.

Крім того, росіяни суттєво збільшили кількість обстрілів. За вчора зафіксували 808 ударів.

Тим часом Сили оборони України ліквідували 198 загарбників і знищили 48 одиниць військової техніки противника. Серед знищеної техніки вісім танків і чотири бойові машини.

Втрати РФ в Україні

Станом на ранок 11 листопада від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну наші захисники ліквідували 310 650 російських окупантів. 1130 загарбників з цього числа були ліквідовані за 10 листопада.

Крім того, РФ несе значні втрати в техніці. З початку вторгнення знищено 5342 танки, 7527 артилерійських систем, 10041 броньовану машину та іншу техніку російських окупаційних військ.

Зокрема, за місяць штурмів Авдіївки Донецької області армія РФ втратила понад 100 танків, 250 бронемашин, близько півсотні артилерійських систем і сім літаків Су-25. Як зазначив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, противник також втратив понад 10 тисяч своїх солдатів.

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