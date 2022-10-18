Ще одна жертва росіян у Києві - літня жінка, повідомив мер.

У Києві зросла кількість загиблих у результаті масованої ворожої атаки іранськими дронами, здійсненої у понеділок, 17 жовтня.

У центрі столиці під завалами пошкодженого безпілотником будинку знайшли тіло літньої жінки, написав мер Віталій Кличко у Telegram.

Чиновник зазначив, що у будинку тривають пошуково-рятувальні роботи, звідти вивозять будівельне сміття.

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"Із-під завалів будинку в центрі столиці, в який вчора вранці влучив російський дрон-камікадзе, дістали тіло ще однієї загиблої мешканки - літньої жінки. Це вже п’ята жертва варварської атаки Росії на столицю 17 жовтня", - зазначив Кличко.

Росія масовано атакувала Київ дронами-камікадзе 17 жовтня - найважливіші новини

Вранці РФ запустила у бік столиці України 28 іранських дронів. Більшість ворожих безпілотників збили захисники нашої держави, але у столиці є п'ять "прильотів".

Зокрема, ворожий дрон у Шевченківському районі поцілив у житловий будинок, під завалами опинилися люди. Згодом стало відомо, що жертвами ворожої атаки стали чотири особи, серед них є вагітна жінка.