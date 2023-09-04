Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських окупантів на Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському та Запорізьку напрямках, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що протягом доби на фронті відбулось понад 25 бойових зіткнень.

"На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. … На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. … На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. … На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Приютного Запорізької області", – інформує Генштаб.

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Російські окупанти минулої доби завдавали численних артилерійських, мінометних та авіаційних ударів на Сіверському та Слобожанському, Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському, Запорізькому, Херсонському напрямку.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", – наголосили в Генштабі.

Просування українських військ - останні новини

Минулої доби, як повідомляв Генеральний штаб ЗСУ, на Запорізькому напрямку російські окупанти безуспішно наступали в районі Приютного. Сили оборони України продовжували ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) констатують, що ЗСУ просунулися в районі Бахмута і на заході Запорізької області.

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