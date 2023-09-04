У українських сил є успіхи на Бахмутському напрямку, і це підтверджують незалежні джерела.

Українські війська продовжили контрнаступальні дії та 3 вересня просунулися в районі Бахмута і на заході Запорізької області, йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики акцентували, що напередодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська вели наступальні дії на Мелітопольському напрямку (захід Запорізької області). Також речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун заявив, що українські сили досягли певних успіхів у напрямку Вербового (18 км на південний схід від Оріхова, Запорізька область). Просування на півдні визнають і російські джерела.

"Кілька російських джерел стверджували, що українські сили продовжують діяти на лівому (східному) березі Дніпра в окупованій Херсонській області. Загалом надійні російські "воєнкори" з 30 серпня постійно заявляли, що українські сили утримують позиції на лівому березі Дніпра на північний захід від Підстепного та в районі Антонівського мосту. Один "воєнкор" стверджував, що українські сили змогли перекинути постачання та особовий склад на позиції на лівому березі протягом останнього тижня. Інший заявив, що підрозділи мобілізованих і добровольців тримають оборону на херсонському напрямку після того, як до Запорізької області відійшли невідомі частини ВДВ. Імовірно, він має на увазі підрозділи 7-ї гвардійської гірської дивізії ВДВ, які зазначала ISW, перекидали з херсонського напрямку в район Роботиного Запорізької області наприкінці серпня", – зазначають аналітики.

Відео дня

Водночас в ISW констатують, що у українських сил є успіхи на Бахмутському напрямку, і це підтверджують незалежні джерела.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 2 і 3 вересня, показують, що українські сили контролюють південь Кліщіївки (Бахмутський район Донецької області)", – йдеться в звіті.

Ситуація на фронті - остання інформація від Генштабу

Як повідомляв Генеральний штаб ЗСУ ввечері 3 вересня, на Запорізькому напрямку російські окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Приютного та завдавали численних ударів по населених пунктах області. Водночас Сили оборони України продовжували ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Генштаб не розкривав деталі щодо ситуації на Бахмутському напрямку, зазначивши тільки, що загарбники завдали авіаційних ударів в районах Богданівки, Кліщіївки, Курдюмівки та Північного Донецької області.

Вас також можуть зацікавити новини: