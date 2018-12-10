Business Insider: Росія хвалиться новими ракетами для Су-57, які не можна встановити на літак

Адаптація «Іскандерів» вийшла надто громіздкою для перехваленого російського літака.

Російські державні ЗМІ хваляться, що передовий Су-57 буде озброєний надзвуковими ракетами. І цей план затверджений у державній програмі озброєння на 2018-2027 роки.

«Винищувач отримає ракети, схожі за своїми характеристиками з ракетами «Кинджал», але вони будуть меншого розміру», - цитує Business Insider неназване джерело.

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Російська нова ракета Х-47М2 «Кинджал» нібито розвиває швидкість до 10 Махів. Її радіус дії сягає 1900 кілометрів. Державна агенція «ТАСС» стверджує, що ці ракети «практично неможливо виявити за допомогою всіх сучасних систем протиповітряної оборони».

Західні ж аналітики дуже скептично ставляться до того, як Росія вихваляє свої нові «Кинджали». Нова розробка схожа на адаптацію ракет малої дальності «Іскандер-М», яка може досягти швидкості звуку. В березні Москва успішно випробувала її, запустивши з борту МіГ-31БМ. Але західні експерти вказують на її надто великий розмір. Щоб розмістити ракету на зразок «Кинджала» на борту Су-57, доведеться значно зменшити її.

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Тим часом, армія Росії чекає на маленьку партію з 12 Су-57 наступного року. Втім, Business Insider зауважує, що ці літаки матимуть один важливий дефект – двигун. Швидше за все, винищувачі будуть оснащені двигунами «Изделие-30». А їхньої потужності не вистачить, щоб Су-57 вважався винищувачем п’ятого покоління.