Міністерство оборони США уклало з компанією Raytheon Technologies контракт на суму 3,5 мільярда доларів на виробництво ракет середньої дальності "повітря-повітря" AMRAAM для України та країн-союзників.
Як повідомляється на сайті Пентагону, контракт передбачає виробництво ракет AMRAAM, телеметричної системи AMRAAM, запасних частин, а також інженерну підтримку.
Цей контракт охоплює поставки для України і майже двох десятків інших країн. Це, зокрема, Данія, Бельгія, Японія, Нідерланди, Канада, Фінляндія, Німеччина, Угорщина, Іспанія, Польща, Швеція, Тайвань, Литва, Велика Британія, Австралія, Швейцарія, Ізраїль та Кувейт.
Роботи будуть виконуватися в м. Тусон, штат Арізона, і, як очікується, будуть завершені в третьому кварталі 2031 фінансового року.
Що відомо про AMRAAM
AIM-120 AMRAAM - ракети середньої дальності, призначені для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості. Ці ракети - основне озброєння для винищувачів F-15, F-16, F/A-18 і F-22. Вартість однієї ракети варіюється від 1,2 млн до 1,97 млн доларів, залежно від модифікації.
Крім того, одну з модифікацій цих ракет використовують системи ППО NASAMS.
Зброя для України
Раніше Республіканська партія США розробила механізм, як озброїти Україну американською зброєю за європейські гроші. Законопроєкт передбачає створення фонду в Міністерстві фінансів США для прийому коштів від союзників. Міністр оборони міг би потім використовувати цей фонд для оплати послуг підрядників, які поповнюють американські арсенали, щоб Пентагон міг і надалі постачати озброєння в Україну, не підриваючи водночас боєготовності США.
Також раніше стало відомо, що союзники України в Європі мають намір звернутися до Європейського союзу з проханням надати позику на десятки мільярдів євро, щоб спільно закупити зброю для України, а також для посилення власної обороноздатності.