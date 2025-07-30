Білий дім підтримує ініціативу, і законопроєкт можуть включити до оборонного бюджету вже цього року.

Республіканська партія США розробила механізм, як озброїти Україну американською зброєю за європейські гроші. За даними видання The Wall Street Journal, два провідні сенатори виклали план, що дає змогу союзникам фінансувати постачання зброї та військової техніки Києву.

Зазначається, що вони дотримуються пропозиції американського лідера Дональда Трампа зібрати мільярди доларів на рік на військові дії.

Закон, запропонований сенаторами Роджером Вікером (республіканець від штату Міссісіпі) і Джимом Рішем (республіканець від штату Айдахо), являє собою найдокладніший на сьогоднішній день опис того, як Трамп міг би реалізувати свій новий план із постачання Києва європейськими фондами.

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Важливо, що Вікер очолює сенатський Комітет зі збройних сил, а Ріш - сенатський Комітет у закордонних справах, що надає законопроекту ваги на Капітолійському пагорбі.

Зазначається, що їхній законопроєкт передбачає створення фонду в Міністерстві фінансів США для прийому коштів від союзників. Міністр оборони міг би потім використовувати цей фонд для оплати послуг підрядників, які поповнюють американські арсенали, щоб Пентагон міг і надалі постачати озброєння в Україну, не підриваючи водночас боєготовності США. За словами помічників республіканців, вони розраховують на створення джерела фінансування в розмірі від 5 до 8 мільярдів доларів на рік, а ймовірними донорами є Німеччина та Велика Британія.

Вікер заявив, що цей закон надає Трампу і союзникам Америки по Організації Північноатлантичного договору додаткову можливість прискорити доставку військової допомоги Україні, використовуючи наявні американські запаси. Він пояснив:

"Це найшвидший спосіб озброїти Україну, а також мінімізувати стратегічну і військову загрозу, яку Росія представляє для США і НАТО".

За словами Ріша, це буде чіткий сигнал президенту РФ Володимиру Путіну про те, що "його відмова від сумлінних переговорів потягне за собою наслідки".

Важливо, що Вікер обговорив законопроєкт із Білим домом, який, за словами помічників, загалом позитивно сприйняв цю ідею. Планується, що його ухвалять пізніше цього року в рамках щорічного законопроєкту про оборонну політику.

Допомога Україні від США

США надали Україні майже 66 мільярдів доларів безпекової допомоги з моменту російського вторгнення 2022 року. Однак у Конгресі, очолюваному республіканцями, практично немає бажання або імпульсу для схвалення нового пакета допомоги.

Конгресу не потрібно діяти, щоб Трамп скористався президентським дозволом на скорочення озброєнь для поставок іноземним партнерам американської зброї із запасів Пентагону. Це розглядається як оптимальний інструмент для надання Україні негайної військової допомоги, оскільки воно використовує наявні американські запаси, а не чекає нового виробництва, але пов'язане з ризиком підриву військової готовності США. Залишається близько 3,85 мільярда доларів раніше дозволеного скорочення.

Трамп поки що не скористався цим дозволом на скорочення озброєнь для відправки нових пакетів озброєнь в Україну. Однак його адміністрація продовжила поставки раніше схвалених пакетів озброєнь, запланованих за колишньої адміністрації Байдена.

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