Пакет орієнтований на підтримку наявних в Україні систем американського виробництва

Державний департамент США дав свою згоду на ще один пакет військових поставок Україні вартістю 330 мільйонів доларів. Він включає запчастини та послуги ремонту для артилерії та систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє Пентагон.

Так, пакет включає в себе важливі можливості технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту самохідних гаубиць M109 вартістю на загальну суму 150 мільйонів доларів, а також послуги з підтримки протиповітряної оборони України вартістю 180 мільйонів доларів.

Зазначається, що відповідні послуги та матеріали Україні надаватимуть американські оборонні компанії BAE Systems, Allison Transmission, Daimler Truck North America, Sierra Nevada Corporation, Radionix та Systems Electronic Export.

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При цьому у Пентагоні уточнюють, що йдеться саме про "схвалення можливого продажу уряду України військових засобів" вище згаданими приватними підрядниками, а не про військову допомогу Україні від уряду США.

"Наразі уряду США не відомо про будь-яку компенсаційну угоду, запропоновану у зв'язку з цим потенційним продажем. Будь-яка компенсаційна угода буде визначена в ході переговорів між покупцем та підрядником", - йдеться у повідомленні.

Поставки зброї Україні: останні новини

Як писав УНІАН, учора США схвалили поставку озброєнь Україні. Тоді так само йшлося про два пакети зброї та обладнання приблизно на ту саму суму - 322 мільйони доларів.

Зокрема, вчорашній пакет передбачав продаж зенітно-ракетних систем HAWK Phase III, систем забезпечення та супутнього обладнання на суму приблизно 172 мільйони доларів. Крім того, ще 150 мільйонів доларів піде на бойові машини піхоти Bradley, їх ремонт і техпідтримку.

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