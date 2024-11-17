Хоча на фронті в Україні Bayraktar TB2 вже майже не застосовуються, у них досі залишається своя ніша.

Хорватія має намір придбати в Туреччині партію безпілотників Bayraktar TB2, які добре проявили себе на початковому етапі повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про це пише видання Breaking Defense.

За словами міністра оборони Хорватії, за "повний пакет" країна заплатить 95 млн доларів. До "пакету", окрім шести безпілотників з камерами для розвідки і базовим комплектом озброєння, також включені диспетчерський пункт, дві станції управління та контролю, тренажер, а також запасні частини.

Таким чином, один "Байрактар" з усіма необхідними допоміжними системами обійдеться Хорватії в середньому у 15,8 млн доларів.

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Експерти українського військово-аналітичного порталу Defense Express закликають не дивуватися тому, що європейці вирішили придбати ці безпілотники попри втраті їхньої ефективність в умовах російсько-української війни.

"Хорватія, судячи з усього, розглядає Bayraktar TB2 передусім як розвідувальний засіб, що може дивитися "вглиб" на десятки кілометрів. Зрештою, як раніше відзначали у ГУР МОУ, цей дрон дійсно має потужну оптичну станцію і, наприклад, у ГУР його й до сьогодні використовують для розвідки над акваторією Чорного моря", – пишуть аналітики.

У Defense Express також додали, що Bayraktar TB2 є перспективним носієм далекобійних ракет. Ще торік в Туреччині мали запустити у серійне виробництво крилату міні-ракету Kemankes з дальністю дії у 200 км.

"Байрактари" втратили ефективність в Україні

Як писав УНІАН, ще рік тому українські військові визнавали, що турецькі важкі дрони Bayraktar TB2, які добре себе показали у перші місяці повномасштабної війни, з часом втратили свою ефективність. Якщо раніше їх використовували зокрема і для завдання ударів по наземних цілях, то потім вони перейшли виключно у розряд розвідувальних апаратів.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, що зменшення ефективності цього безпілотника і як наслідок втрата актуальності Bayraktar пояснюється тим, що Росія вибудувала ешелоновану систему ППО, через яку такі великі і повільні дрони дуже швидко збиваються.

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