Bayraktar TB3 успішно завершив випробування.

Турецька компанія-виробник безпілотників Baykar вперше показала свій новий розвідувально-ударний БПЛА Bayraktar TB3 під час випробувань. Такі БПЛА планують розмістити на військовому кораблі.

У ролику, опублікованому компанією в Facebook, показаний перший "злітний" проїзд по аеродромній смузі.

"Bayraktar TB3 успішно завершив перше випробування на високошвидкісному проході", – зазначили в компанії.

Bayraktar TB3 - характеристики

Як заявляли в Baykar, новий дрон Bayraktar TB3, що знаходиться в стадії випробувань, – середньовисотний бойовий БПЛА зі складними крилами, що здатний на тривалі польоти та не потребує для зльоту і посадки довгої злітної смуги. Він обладнаний підвіскою для інтелектуальних боєприпасів і системою лазерного наведення. Довжина безпілотника – 8,35 м, висота – 2,6 м. він може розвивати швидкість до 300 км/год і переносити вантажі вагою до 280 кг.

Повідомлялося, що Bayraktar TB3 розмістять на кораблі TCG Anadolu. Очікується, що це буде перший у світі корабель, призначений для розміщення на ньому бойових дронів.

Співпраця України та компанії-розробника БПЛА Bayraktar

Торік стало відомо, що власник турецької компанії-виробника безпілотників Baykar створив компанію в нашій країні, придбав земельну ділянку і готується до виробництва БПЛА в Україні. Ця компанія перетворила Туреччину на світового лідера у сфері виробництва смертоносних дронів.

У вересні цього року сповіщали, що приблизно за півтора року на території України почнуть виготовляти відомі турецькі безпілотники Bayraktar У проект інвестують близько 100 млн доларів.

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