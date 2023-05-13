Високий представник Євросоюзу наголошує, що ЄС повинен пришвидшити постачання боєприпасів в Україну.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив, що Україна потребує щонайменше 1 тисячу артилерійських боєприпасів на день лише в районі Бахмута.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав в рамках проведення неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС та Індо-тихоокеанського міністерського форуму в Стокгольмі.

Високий представник ЄС розповів, що сьогодні на неформальній зустрічі глав МЗС міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про вимогу до Євросоюзу щодо надання більшої підтримки.

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"Звичайно, ми повинні пришвидшити підтримку", - сказав Боррель.

"У районі Бахмута, де продовжують бойові дії, Україна потребує здійснювати приблизно одну тисячу артилерійських пострілів на день", - наголосив Боррель і додав, що така кількість пострілів необхідна для відповіді на вогневу потужність Росії в умовах інтенсивних бойових дій.

Боррель сказав, що у районі Бахмута відбуваються систематичні бомбардування.

Він додав, що Євросоюз забезпечує Україну боєприпасами, але налаштований пришвидшити постачання боєприпасів.

"Оскільки поки Росія продовжує атакувати, Україна повинна оборонятися. І це була вимога, яку Кулеба презентував міністрам", - додав Боррель.

Український контрнаступ - підтримка партнерів

Як повідомляв УНІАН, сьогодні очільник МЗС Дмитро Кулеба сказав, що міжнародним партнерам України варто задуматися над тим, чи зробили вони достатньо, аби контрнаступ ЗСУ був успішним.

Тим часом стало відомо, що напередодні контрнаступу Німеччина готується "посилити" армію України наймасштабнішим пакетом зброї перед очікуваним контрнаступом ВСУ.

У "військовий пакет", ймовірно, увійдуть 30 танків Leopard 1, 4 системи ППО IRIS-t-SLM (їх доповнять 12 пусковими установками IRIS-T-SLS і сотнями керованих ракет системи), 20 БМП Marder, 18 колісних гаубиць, не менше 200 БПЛА для ведення розвідки, 100 бронемашин і близько 100 машин для логістичної підтримки.

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