Частину цих машин Москва відправляє на ремонт та модернізацію.

Росія активно знімає з консервації бронемашини типу БРДМ-2, про що свідчать супутникові знімки. Про це пише портал Defence24.

Зазначається, що частина цих машин потім відправляється на ремонт модернізацію на потужностях 103-го бронетанкового ремонтного заводу. Примітно, що БРДМ-2 не зовсім підходять на роль броньованого транспортного засобу. Справа в тому, що їх конструкція не передбачає відсіку для розміщення десанту.

Тож серед причин, чому РФ знімає ці машини з консервації, може бути подальше використання їх у якості мобільних вогневих засобів, оснащених 14,5 мм кулеметом КПВТ та 7,62 мм кулеметом ПКТ. Також мотивом таких дій РФ може слугувати нестача БТР-82, БТР-80 та МТ-ЛБ через високі втрати у війні проти України.

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Автори матеріалу також припустили, що окрім порталу БРДМ-2, розконсервовувати росіяни можуть і спеціалізовані машини на базі цієї ББМ, до прикладу – самохідні ПТРК.

Українське видання Defense Express зауважило, що з даних The Military Balance 2024 можна зробити висновок, що в РФ по суті нема що знімати з консервації з точки зору БРДМ-2. Довідник повідомляв, що окупаційні війська мали на зберіганні лише 100 таких машин.

"Водночас, із наведених вище матеріалів можемо зробити висновок, що реальна кількість БРДМ-2 на зберіганні в рашистів навіть на початок цього може виявитись значно більшою. Тому скоріш за все, ворог веде активну розконсервацію своїх БРДМ-2 саме як масових машин для вогневої підтримки своєї піхоти", – додали в Defense Express.

Російське озброєння: це варто знати

Українські військові у Курській області "приземлили" новітній російський БПЛА "Оріон". Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський розповів, що при його розробці росіяни скопіювали ізраїльську технологію, видавши її за власну. Російського у конструкції цього дрона дуже мало, тому що навіть двигун у нього австрійський.

Раніше в Defense Express розповіли, скільки ракет "Гром-Е1", якими РФ атакує Харків, є в запасах окупантів. За даними видання, кількість цих ракет доволі обмежена – їх виробляють до 10 одиниць на місяць або навіть менше.

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