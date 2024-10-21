Власне російського у конструкції цього дрона дуже мало, тому що навіть двигун у нього австрійський.

Українські військові у Курській області "приземлили" новітній російський БПЛА "Оріон". Це безпілотник, розроблений за ізраїльською технологією, яку російська компанія "Кронштадт" скопіювала та видала за власну, розповів в інтерв'ю "Українському радіо" авіаексперт Анатолій Храпчинський.

"В цих дронах є певні проблеми. Російського там дуже мало, тому що навіть двигун на цьому дроні австрійський. Зрозуміло, що він тяжкий і дорогий. За час повномасштабного вторгнення знищено 7 таких дронів. Це доволі непогано для розвідувального БПЛА. Якщо взяти "Охотнік" С-70 , який вони використовували, то росіяни так і не зрозуміли, як ним користуватися і врешті самі його знищили, щоб ми не побачили, що там всередині. Хоча достатньо було побачити двигун 1983 року випуску, який стоїть на Су-57. Тому казати про літаки п’ятого чи шостого покоління недоречно", - сказав експерт.

Храпчинський зауважив, що іноземні комплектуючі, зокрема австрійські двигуни, потрапляють до росіян через треті країни, наприклад, Казахстан, який доволі спокійно на це реагує і не сприяє припиненню таких можливостей. Крім того, країни Балтії займалися постачання деталей до російських літаків.

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Що відомо про російський безпілотник "Оріон"

"Оріон" — це середньовисотний безпілотний літальний апарат великої тривалості польоту, розроблений компанією "Кронштадт". Його основне призначення — розвідувальні та ударні місії. Таку "пташку" ЗСУ збили під Курськом.

Цей БПЛА має здатність нести озброєння "повітря-земля", включаючи високоточні ракети та бомби, а також виконувати тривалі польоти до 24 годин. Дрон може досягати висоти до 7,5 км і нести корисне навантаження до 200 кг. Він використовується для спостереження, знищення наземних цілей і забезпечення військових операцій розвідувальними даними в режимі реального часу.

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