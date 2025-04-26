Американці розробляють одразу кілька концептуально різних гіперзвукових систем.

Сполучені Штати здійснили чергові випробування гіперзвукової ракети наземного базування Dark Eagle, яку вважають одним із ключових елементів американської програми зі створення гіперзвукової зброї нового покоління. Про це повідомляє South China Morning Post.

Запуск здійснили з майданчику Space Launch Complex 46 (SLC-46), який розташований на Базі Космічних сил США на мисі Канаверал (Флорида). У Пентагоні підтвердили проведення пуску, однак не надали деталей.

"Об'єднана група урядових, наукових та промислових партнерів провела випробування за дорученням Міноборони на полігоні на базі Космічних сил на мисі Канаверал", – йдеться в офіційній заяві.

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За даними з відкритих джерел, Dark Eagle є гіперзвуковою ракетою класу "земля – земля" великої дальності, призначеної для ураження стратегічно важливих об’єктів. Розробник комплексу – американська компанія Lockheed Martin.

Передбачається, що ракета розвиває швидкість М=5 (більше 6100 км/год) та може вражати цілі на дальності приблизно 2700 км. Вартість одиниці оцінюють у 41 млн доларів.

Гіперзвукова зброя США – інші розробки

Dark Eagle – не єдина гіперзвукова ракета, яку розробляють США. Відомо, наприклад, що американці хочуть створити гіперзвукову зброю повітряного базування.

У минулому році було представлено проєкт багатоцільової гіперзвукової ракети під назвою Mako, яка призначена для винищувача п’ятого покоління F-35.

Крім того, у 2024-му США провели випробування гіперзвукової ракети AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), проєкт якої раніше нібито було "скасовано". Її носієм виступає бомбардувальник B-52 Stratofortress.

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