Міністр оборони обіцяє підтримувати країну стільки, скільки буде потрібно.

У тисячний день повномасштабної війни в Україні Велика Британія оголосила про новий внесок у підтримку оборони країни.

Як повідомляють у Міністерстві оборони, 19 листопада уряд узгодив виділення 7,5 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 9,5 мільйонів доларів) на нові ударні та розвідувальні безпілотні літальні апарати. Гроші будуть інвестовані через коаліцію дронів, яку очолюють Британія та Латвія.

Міністр оборони Джон Хілі повідомив, що вони вже підготували в рамках операції Інтерфлекс понад 50 тисяч українських новобранців. За його словами, оборона Великої Британії починається в Україні:

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"Через 1000 днів після того, як Путін розпочав повномасштабне вторгнення, наша відданість Україні залишається залізною. Президент Зеленський і український народ матимуть нашу повну підтримку стільки часу, скільки буде потрібно".

Зазначається, що коаліція дронів отримає додаткові 16 мільйонів фунтів стерлінгів від Німеччини (10 мільйонів), Канади (3 мільйони) та Люксембургу (3 мільйони). Її загальний фонд зараз становить 67 мільйонів фунтів стерлінгів, 15 з яких - від Великої Британії.

Допомога Україні від Британії

В Міноборони повідомляють, що наразі її витрати на військову підтримку країни знаходяться на найвищому рівні з початку повномасштабної війни - 3 мільярди фунтів стерлінгів цього року та 2,3 мільярди від прибутків від заморожених активів РФ.

Раніше прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив, що вони виділять 120 мільйонів фунтів стерлінгів для Військово-морських сил України. На ці гроші мають закупити надводні та морські дрони.

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