Найближчим часом також Україна зможе отримати більше продукції естонського ОПК.

Естонія виділить Україні новий пакет військової допомоги, який включатиме техніку та боєприпаси.

"Невдовзі виповниться 1000 днів, як Україна змогла відстояти свою свободу від непереборного агресора. Україна продовжує потребувати допомоги Естонії та вільного світу, щоб захистити себе. Цього разу пакет допомоги зібраний із резервів наших сил оборони з урахуванням потреб України, і все ж таким чином, щоб не постраждала обороноздатність Естонії", – сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Як вказується, новий пакет допомоги включає військово-морську форму, прилади спостереження, приціли, засоби балістичного захисту та різні види боєприпасів.

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"Цей пакет допомоги не останній, і найближчим часом ми відкриємо конкурсну щорічну підтримку естонських компаній, яка дозволить Україні отримати продукцію естонського ОПК. Окрім допомоги Україні, це також підтримує власну економіку та безпеку Естонії", – додав міністр.

Війна в Україні - допомога від союзників

У жовтні стало відомо, що Німеччина виділить мільярдні пакети допомоги на підтримку оборонних зусиль України.

"До кінця року, ми за підтримки наших партнерів з Бельгії, Данії і Норвегії доставимо в Україну ще один пакет на суму 1,4 мільярда євро", - сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Як повідомляв УНІАН, Швеція виділить щонайменше 6,9 мільярда доларів на військову підтримку Україні з 2024 по 2026 рік.

Крім того, Україна отримала 1,35 мільярда доларів гранту від США.

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