За даними журналістів, союзники можуть частково компенсувати це.

У разі, якщо Сполучені Штати Америки не відновлять поставки ракет українській армії, Київ може отримати їх з інших джерел.

Можливі варіанти перелічила французька газета Le Monde. Так, німецький оборонний концерн Rheinmetall разом з американською Lockheed Martin створює "центр передового досвіду", який вироблятиме ракети ATACMS, GMLRS/GMLRS-ER, Hellfire, JAGM та Patriot PAC-3.

Виробництво планують розпочати приблизно за дванадцять-тринадцять місяців, а істотне нарощування обсягів очікується у 2028-2029 роках. Проєкт покликаний задовольнити потреби європейського ринку та компенсувати нестачу виробництва у США.

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Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер зазначив, що нове підприємство швидко досягне повної виробничої потужності. За його словами, річний попит становить: від 600 до 800 ракет ATACMS, приблизно 2500 GMLRS, 5000 Hellfire, 5200 JAGM та 250–300 ракет PAC-3 MSE.

Окрім цього, на початку року компанія MBDA відкрила завод у Шробенгаузені, де налагоджено виробництво ракет Patriot для потреб НАТО.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час візиту до Києва заявив, що Німеччина прагне допомогти Україні у виробництві озброєння. Згодом президент Володимир Зеленський сказав, що на переговорах з європейськими партнерами однією з головних тем стане саме спільне виробництво зброї - інвестиції та спільні проєкти.

Міністр оборони України Рустем Умеров додав, що законопроєкт про виробництво озброєнь у співпраці з міжнародними союзниками найближчим часом буде винесено на розгляд Верховної Ради.

США зупинили поставки ракет Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії США залишалися ключовим донором військової допомоги Україні.

Після повернення Дональда Трампа у Білий дім українська армія отримувала лише обіцяну попередньою адміністрацією допомогу.

Днями стало відомо, що Пентагон розпочав перевірку балансу озброєнь і ухвалив рішення тимчасово призупинити постачання деяких типів ракет. Рішення пояснюється тим, що Штати не хочуть послабити власну обороноздатність.

За даними ЗМІ, вже завтра президенти Трамп та Зеленський мають обговорити цю ситуацію. Крім того, Київ хоче дозволу на купівлю американської зброї європейськими партнерами.

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