Він зазначив, що ЗРК Patriot - це штучний товар, масових поставок не буде.

Масових поставок зенітно-ракетний комплексів Patriot від західних партнерів у 2024 році не буде. Про це сказав військовий оглядач Денис Попович в ефірі телеканалу "FreeДом".

"Patriot - це штучний товар, він не буде нам поставлятися так само, як снаряди", - сказав він.

При цьому додав, що на ці ЗРК є ще замовники, є держави, яким цікаво взяти на озброєння цей комплекс:

Відео дня

"Кожен з цих ЗРК коштує велику суму грошей, як і сам ЗРК, так і боєприпаси до нього. Тому очікувати, що ми будемо отримувати цей комплекс у великих кількостях, я б не став. Цілком можливо, ще одну-дві батареї ми від партнерів отримаємо протягом 2024 року".

При цьому він додав, що це теж дуже серйозна підмога.

"Особливо на тих ділянках, де противник бачить, що таких систем у нас немає, і він запускає швидкісні ракети Х-22, ті ж "Кинджали", які летять не тільки на Київ, а й на інші регіони, де цих ЗРК немає", - додав він.

Експерт вважає, що в 2024 році Україна може отримати також ЗРК IRIS-T і NASAMS, які прикриють небо від російських атак.

"У цьому відношенні буде допомога нам надаватися. Але як мені здається, буде істотно упор зроблений на цей проект FrankenSAM, тобто гібридна система ППО, де, загалом-то, може бути реалізований такий гібрид Patriot, здатний забезпечувати прикриття нашого неба і від таких швидкісних цілей: балістики, аеробалістики, Х-22 і так далі", - сказав Попович.

Patriot захищає українське небо

Як повідомляв УНІАН, представник Повітряних сил Юрій Гнат сказав, що з 24 лютого 2022 року Росія випустила по Україні понад 7500 різних ракет.

Зенітно-ракетні комплекси Patriot, які партнери передали Україні, збили вже 15 російських ракет "Кинджал" в Україні. Раніше в Москві стверджували, що це неможливо.

Президент Володимир Зеленський заявив, що взимку в Україну надійдуть кілька нових систем Patriot. Зокрема, одна така система, а також ракети до неї включені в останній пакет допомоги від Німеччини.

Вас також можуть зацікавити новини: