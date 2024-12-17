Ця зброя являє собою доволі цікавий гібрид високоточної бомби та ракети.

Нова високоточна авіаційна бомба Armement air-sol modulaire (AASM, A2SM або HAMMER) калібру 2000 фунтів (925 кг) набуде повної оперативної спроможності до кінця 2024 року. Про це повідомляє Zone Militaire.

"Ця нова зброя дасть Rafale збільшені ударні можливості, особливо, з конфігурацією корисного навантаження до трьох 1000-кг AASM на літак", – заявили раніше у компанії-розробнику Safran. Нову версію боєприпасу зможе використовувати Rafale, оновлений до стандарту F4.

Зазначимо, що Rafale є одним з найбільш передових у світі винищувачів четвертого покоління.

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Він може використовувати широкий арсенал бомб та ракет, включаючи "‎звичайну"‎ версію AASM та крилаті ракети Storm Shadow. Раніше повідомлялось про випробування ним модернізованої ракети ASMPA-R, яка може нести ядерний заряд.

AASM – довідка

Armement air-sol modulaire є цілою родиною французьких високоточних боєприпасів, яку розробила компанія Safran Electronics & Defense. Мова йде про комплект, який приєднують до звичайної некерованої бомби, що перетворює її на керовану.

Дальність такого боєприпасу складає понад 70 км. Це означає, що літак-носій може діяти поза зоною ураження деяких ворожих зенітних систем.

До складу базової версії AASM входить носовий модуль з системою наведення та хвостовий модуль із ракетним прискорювачем, які приєднують до 250-кілограмової бомби.

Для AASM можна використовувати різні системи наведення – інерційну систему та GPS, а також інфрачервоне або лазерне наведення.

Нагадаємо, нещодавно в мережу виклали перше фото українського Су-25, адаптованого під застосування AASM.

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