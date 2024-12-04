Воно є першим візуальним підтвердженням інтеграції AASM Hammer під штурмовик Су-25.

Літаки Су-25 Повітряних сил ЗСУ дійсно адаптували під нові французькі керовані авіабомби Armement air-sol modulaire (AASM, A2SM або HAMMER). Відповідне фото було опубліковано у Telegram-спільноті "Соняшник".

"‎Це є перше візуальне підтвердження самого факту інтеграції AASM Hammer під Су-25"‎, – зазначають спеціалісти військово-технічного порталу Defense Express.

Раніше єдиним підтвердженням такої інтеграції була заява від начальника авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергія Голубцова, зроблена ще у червні цього року.

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Для встановлення Hammer на Су-25 використали пілон такої ж конфігурації, як і у випадку з адаптацією бомби до МіГ-29. Його також можна використовувати для підвіски керованих авіабомб JDAM-ER та SDB.

Таким чином, теоретично можливості українських Су-25 по використанню західних озброєнь вже зараз є дуже широкими і вони не обмежуються AASM.

Бомба HAMMER – що відомо

Armement air-sol modulaire є цілою родиною французьких високоточних бомб, розроблених компанією Safran Electronics & Defense. Мова йде про комплект, який приєднують до звичайної некерованої бомби, перетворюючи її на керовану.

Дальністю боєприпасу може перевищувати 70 км. Таким чином, літак-носій отримує можливість діяти поза зоною враження багатьох російських засобів ППО. При цьому завдяки модульності існує можливість інтегрувати до AASM різні блоки наведення та різні бомби.

Зазначимо також, що українські літаки використовують AASM вже доволі давно. Так, наприклад, у серпні в мережі розмістили ролик, який демонструє момент скидання з українського МіГ-29 двох бомб Hammer.

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