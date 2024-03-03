Раніше повідомлялось, що Франція передала Україні перші Armement Air-Sol Modulaire.

З'явилося відео, яке підтверджує застосування ЗСУ нових французьких авіабомб Armement Air-Sol Modulaire (AASM), також відомих як Hammer. Про це повідомляє ресурс Clash Report.

"‎Французькі плануючі бомби AASM-250 були вперше використані українськими військами для удару по Авдіївському коксохімічному заводу, контрольованому Збройними силами Росії"‎, – йдеться у повідомленні.

Невідомого, з літака якого типу Україна застосовувала ці бомби. Для корекції та фіксації результатів задіяли БПЛА одного з підрозділів Збройних сил.

AASM – що це за зброя

AASM розробили спеціалісти французької компанії Safran Electronics & Defense. Базова версія боєприпасу складається із носового модуля з системою наведення та хвостового модуля, який має оперення і ракетний прискорювач.

Все це приєднують до звичайної некерованої 250-кілограмової бомби. Передбачається, що Hammer може вражати цілі на дальності близько 70 км.

Вартість одного комплекту AASM на 2011 рік складала приблизно 160 тис євро. Серед штатних носіїв боєприпасу – французький ударний літак Mirage 2000D та багатоцільовий винищувач Dassault Rafale.

Нагадаємо, раніше міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомив, що українські винищувачі МіГ-29 та фронтові бомбардувальники Су-24 адаптували під нові бомби AASM. Також повідомлялось про перші поставки Armement Air-Sol Modulaire. Точна кількість переданих Францією Hammer невідома.

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