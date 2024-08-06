Shahed-238 оснащений вбудованим міні-турбореактивним двигуном Toloue-10.

Іранські розробники створили нові безпілотні літальні апарати (БПЛА) Shahed-238, у яких є головка самонаведення і можливість вражати летючі цілі.

Як пише Army Recognition, БПЛА розроблений у трьох варіантах і розрахований на різні місії. Зокрема, базова версія безпілотника призначена для звичайних цілей. Інша модель має інфрачервону головку самонаведення в носовій частині, використовує інерціальну і супутникову навігацію. Дрони цієї моделі оснащені голівкою самонаведення для ударів по рухомих цілях.

Третя версія ймовірно має протирадіолокаційную головку самонаведення, та націлюється на радіолокаційні системи противника.

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З характеристик дрона з головкою самонаведення стає зрозуміло, що він може атакувати цілі як на землі, так і в повітрі. У них сказано, що Shahed-238 перехопив американський дрон MQ-9 Reaper.

Хоча Shahed-238 зоні схожий на Shahed-136, вони мають відмінність у руховій частині. Shahed-238 оснащений вбудованим важчим міні-турбореактивним двигуном Toloue-10.

Технічні характеристики Shahed-238:

довжина 3,5 м;

розмах крил 3 м;

швидкість до 600 км/год;

ударна швидкість понад 700 км/год;

максимальна висота польоту приблизно 9 144 м;

тривалість польоту 2 години;

максимальна злітна вага 380 кг;

система наведення GPS/INS і GNSS.

Іранський дрон Shahed-238

Іранський реактивний дрон-камікадзе Shahed-238 виробництва HESA Shahed, був представлений на виставці Корпусу вартових ісламської революції у листопаді 2023 року. У січні 2024 року стало відомо про застосування росіянами дронів цього типу у війні проти України.

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