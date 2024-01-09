Новий іранський дрон може мати невелику бойову частину, зазначив спікер командування Повітряних сил української армії.

У Повітряних силах поки не підтверджують, що росіяни застосували проти України новий безпілотник-камікадзе Shahed-238 з реактивним двигуном.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат на прохання ведучого підтвердити чи спростувати інформацію про збиття над Україною такого "вдосконаленого" дрона-камікадзе. "Як ми можемо підтвердити, якщо ми його не знаходимо? Хто знайшов - хай підтверджує, показує, розповідає… Ми з вами обговорювали, що показав Іран 236 "Шахед" чорненького кольору, то після цієї демонстрації окупанти почали звичайні "Шахеди" теж перефарбовувати в чорний колір", - прокоментував спікер.

Водночас він розказав про відмінність "Шахеду" з реактивним двигуном від звичайного. "Це виходить така мінікрилата ракета. Запас бойової частини там не може бути великий на цьому "Шахеді". Тому що реактивний двигун і, відповідно, сам по собі має споживати багато пального, і корисне навантаження на цей "Шахед" буде суттєво зменшено. Тому там бойова частина невелика. Швидкість, звичайно, буде збільшена", - сказав Ігнат.

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Як повідомляв УНІАН, військовий експерт в області зв'язку Сергій Флеш у своєму Telegram-каналі 8 січня написав, що українська протиповітряна оборона збила перший ударний дрон Shahed-238 з китайським реактивним двигуном.

"Долетів до середини країни. Ішов зі швидкістю понад 500 км/год. Не думав, що вони так швидко з'являться в нас. Нещодавно його Іран вперше показав на виставці", - додав він.

Аналітик Defense Express Сергій Згурець припускає, що Росія могла отримати обмежену кількість іранських реактивних БПЛА Shahed-238.

У листопаді 2023 року новий БПЛА Shahed-238 представили на виставці Корпусу вартових ісламської революції. Зазначалося, що він швидший у порівнянні з попередніми моделями дронів, а також має чорне забарвлення.

В українських Повітряних силах раніше зазначали, що такий дрон стане складнішою для виявлення ціллю через реактивний двигун, "різне радіолокаційне наведення" та чорний колір.

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