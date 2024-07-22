Qasef називають більш потужнішим аналогом добре відомого російського БПЛА "Ланцет".

Російське підприємство "Завод Сигнал" запатентувало "новий" БПЛА, який візуально дуже нагадує вже відомий спеціалістам іранський Qasef, який використовують єменські хусити. Про це повідомляє Defense Express.

Qasef створили у якості розвитку іншого іранського БПЛА-камікадзе – Ababil. Стартова маса Qasef складає близько 80 кг, а бойова частина важить 30 кг. Довжина фюзеляжу дрона – 2,9 м, а розмах крила – 3,25 м. Заявлена дальність польоту складає 100 км.

Для порівняння, корисне навантаження або бойова частина російського баражуючого боєприпасу "Ланцет-3" складає 3-5 кг у залежності від субмодифікації, а у "Ланцет-1" цей показник дорівнює лише одному кг.

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Дальність польоту "Ланцет-3" оцінюють у 40-70 км залежно від субмодифікації, а дальність "Ланцет-1" складає 40 км.

Патент передбачає, що "Завод Сигнал" виготовлятиме безпілотник методом лиття пластмаси під тиском на термопластавтоматі. Елементи корпусу будуть поєднувати між собою за допомогою віброзварювання або спеціального клею.

Москва копіює іранські дрони

Раніше стало відомо, що росіяни скопіювали реактивний іранський дрон Shahed 238, який вони самі назвали М 237. Він має досить високі як для апарату такого типу характеристики, зокрема, швидкість у 600 км/год та дальність на рівні 1000 км.

Втім, ціну в 1,4 млн доларів за один БПЛА експерти вважають "захмарною". На їхню думку, це робить неможливим дійсно масове використання М 237.

Також нагадаємо, що раніше росіяни виклали фото та відео збірки дронів-камікадзе "Герань-2", який фактично являє собою іранський Shahed 136.

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