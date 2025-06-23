Фахівці ідентифікували його як американський легкий винищувач F-5.

Ізраїль, ймовірно, вперше знищив боєздатний іранський бойовий літак. Відповідне відео оприлюднила пресслужба Армії оборони Ізраїлю.

"‎Нещодавно літаки Повітряних сил Ізраїлю завдали удару по двох винищувачах F-5, що належать іранським збройним силам, в аеропорту Дезфул в Ірані", – повідомили в оборонному відомстві.

На оприлюднених кадрах можна бачити знищення принаймні одного літака. За словами фахівців, він знаходився на чергуванні у стані підвищеної бойової готовності.

До зовнішніх пілонів F-5 підвісили ракети класу "повітря-повітря" ближнього радіусу (можливо, AIM-9 Sidewinder). Також можна бачити під’єднаний до літака кабель живлення наземної енергетичної установки.

Варто сказати, що Ізраїль вже завдавав удари по стоянках іранських літаків.

На кадрах, які було оприлюднено раніше, можна бачити знищення іранських F-14. Судячи з усього, ці літаки були вже небоєздатними. Можливо, їх використовували для постачання запчастин для інших машин.

Винищувач F-5 – довідка

F-5 є американським легким винищувачем, розробленим компанією Northrop наприкінці 1950-х років.

Літак призначався переважно для експорту в країни, які одержували військову допомогу від США. Винищувач перебував на озброєнні багатьох країн Європи, Азії, Африки і Латинської Америки.

Іран отримав велику кількість цих машин, однак станом на зараз могло залишитися лише кілька десятків літаків, які можуть піднятись у повітря.

Військово-повітряні сили Ірану

Військово-повітряні сили Ірану є доволі численними, однак практично всі їхні літаки морально застарілі.

Головною надією Тегерану був російський винищувач Су-35 четвертого покоління. Вочевидь, на сьогодні Іран не має скільки-небудь суттєвої кількості цих машин.

Також повідомлялось, що Іран міг придбати російські бомбардувальники Су-34, які РФ дуже активно використовує у війні проти України.

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