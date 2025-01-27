Іран все ж домігся угоди про купівлю винищувачів четвертого покоління у Росії.

Іран купив у Росії винищувачі четвертого покоління Су-35, повідомив старший командир Корпусу вартових ісламської революції, на тлі побоювань Заходу з приводу зростаючого військового співробітництва Тегерана і Москви.

Це перший випадок, коли іранський представник офіційно підтвердив купівлю Су-35, пише Reuters. Водночас немає інформації про те, скільки саме літаків було закуплено і чи були вони доставлені в Іран.

"У разі необхідності ми здійснюємо військові закупівлі для посилення наших повітряних, наземних і морських сил. Виробництво військової техніки також прискорилося", - заявив заступник координатора Центрального штабу "Хатам-оль-Анбія" Алі Шадмані.

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За його словами, ворог, якщо "вчинить необачно", відчує гіркий смак удару іранських ракет. ЗМІ повідомляє, що мається на увазі Ізраїль.

Також повідомляється, що Іран завершив підготовку до купівлі російських винищувачів ще наприкінці 2023 року. Наразі ж Іран і Росія підписали всеосяжне стратегічне партнерство, яке хоч і не згадує про передачу зброї, але заявляє, що сторони розвиватимуть "військово-технічне співробітництво".

Інші новини про союзництво Росії та Ірану

Раніше УНІАН повідомляв, що Іран відмовився визнати Крим російським у новій угоді з РФ протягом найближчих 20 років. Це ж стосується й інших "спірних" територій.

Крім того, Іран все ж таки може стати ідеальним союзником Росії для війни в Україні та протистояння із Заходом. Це може статися, зокрема, завдяки угоді про "всеосяжне стратегічне партнерство".

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