Запуск дронів з території противника змушує його шукати загрози не тільки зовні, а й усередині.

Ударні дрони стали грізною зброєю в сучасній війні. Однак останні операції України та Ізраїлю, під час яких дрони запускалися з глибини ворожої території, продемонстрували новий рівень їхньої руйнівної потужності. Як пише The New York Times, ефект несподіванки, пов'язаний з необхідністю відбивати атаки дронів зсередини, поєднує в собі класичну військову стратегію і сучасні технології.

"Шпигунські апарати і секретні операції давно стали частиною бойових дій, але, як зазначають експерти, їхнє використання для розгортання дронів за лінією фронту - це нова тактика в мистецтві війни, що постійно розвивається", - пише видання.

Так, під час української операції "Павутина" понад 40 російських військових літаків були вражені роєм дронів, які Україна таємно розмістила поблизу військових баз у Росії. А лише через два тижні Ізраїль під час своєї операції знищив ракети, перехоплювачі та системи протиповітряної оборони Ірану дронами, які раніше контрабандою ввезли ізраїльські розвідники.

Відео дня

Як зазначив Ассаф Оріон, відставний ізраїльський бригадний генерал і стратег з питань оборони у Вашингтонському інституті близькосхідної політики, підхід Ізраїлю дав йому перевагу в широкомасштабній атаці на Іран.

"Іран повинен не тільки дивитися на захід, щоб побачити, що відбувається, а й дивитися всередину", - сказав Оріон.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху порівняв цю атаку з іншою операцією Ізраїлю, здійсненою у вересні минулого року в Лівані, де пейджери і рації, начинені вибухівкою, були спрямовані проти Хезболли. Цю операцію також згадували експерти розвідки після несподіваного удару України по Росії, як приклад того, як технології швидко змінюють способи ведення війни.

Однак в основі всіх трьох військових місій - у Лівані, Росії і тепер в Ірані - лежать копіткі зусилля зі збору розвідданих. Такі операції можуть тривати роками і пов'язані з великим ризиком, зазначає NYT.

"Зрештою, дрони - це всього лише інструменти, і те, як їх можна використовувати, залежить від вашої витонченості та креативності, тож це природна еволюція - це лише передчуття того, що на нас чекає в майбутньому", - сказав Фарзан Сабет, аналітик з питань Ірану і систем озброєнь у Женевському інституті міжнародних відносин у Швейцарії.

За словами Сабета, дрони можуть стати особливо привабливою зброєю в секретних операціях, якщо їх можна буде по частинах і поступово возити на територію ворога, що зробить їх ще більш важковиявними.

"Подібність між операціями з контрабанди дронів, що їх проводять Ізраїль та Україна, дає підстави припустити, що така тактика копіюватиметься в інших конфліктах - принаймні доти, доки не буде розроблено ще новіших, потайливіших або потужніших стратегій ведення війни".

Дронові атаки України та Ізраїлю

Нагадаємо, що під час операції "Павутина" на початку червня Україна вразила десятки російських літаків, зокрема стратегічних. Тепер росіяни почали перекидати свої найцінніші літаки подалі від українського кордону.

Експерти підрахували, що ремонт кожного стратегічного бомбардувальника, які Росія втратила під час операції "Павутина", триватиме щонайменше півтора року.

Також раніше ЗМІ повідомляли, що Ізраїль для атаки на Іран створив на території Ірану секретну базу ударних безпілотників і ракет, які нанесли цілеспрямовані удари по іранських ракетних комплексах.

Вас також можуть зацікавити новини: