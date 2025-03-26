Раніше росіяни покладалися на гелікоптери для знищення морських дронів на великій відстані, але тепер вони озброєні ракетами "земля-повітря".

Україна спустила на воду новий морський дрон Katran VENOM. Ця розробка була запропонована Ніколою Теслою у 1898 році. Тоді винахідник представив свою нову розробку, яка, на його думку, могла змінити ведення війни: радіокерований човен. Ця технологія, як передбачав винахідник, дозволяла б невеликим силам ефективно протистояти значно більшим, пише Forbes.

"Війна перестане бути можливою, коли завтра весь світ дізнається, що найслабкіша з націй зможе негайно забезпечити себе зброєю, яка зробить її узбережжя безпечним, а його порти неприступними для нападів об'єднаних армад світу", - заявив Тесла. "Броненосці перестануть будувати, а наймогутніші броненоси та найпотужніша артилерія на плаву не принесуть більше користі".

Технологія розвивалася довше, ніж передбачав Тесла, але сьогодні Україна зробила крок до втілення його пророцтва, запустивши в Чорне море новий тип безпілотника з торпедами.

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Роботи Чорного моря

Україна вже продемонструвала успішне використання надводних безпілотних кораблів (USV) у боротьбі проти російського флоту. У більшості атак ці судна використовувалися для тарану ворожих кораблів, вибухаючи при зіткненні.

Як зазначає військовий аналітик Х. І. Саттон, українські безпілотні катери, разом із повітряними дронами та протикорабельними ракетами, змогли значно послабити позиції російського флоту, що дозволило Україні продовжити експорт зерна. Український арсенал безпілотників включає щонайменше п'ятнадцять типів USV - від перероблених комерційних човнів до спеціалізованих розробок на кшталт Sea Baby, який атакував Керченський міст.

Окрім вибухових атак, безпілотники отримали нове озброєння: некеровані ракети для ураження наземних цілей, ракети "земля-повітря", а також FPV-дрони, які атакують берегові об'єкти.

"Катран" з торпедами

Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр України, представив у Telegram новий безпілотний катер "Катран" ("Акула"), який має значно розширені можливості. Він здатний виконувати ударні та розвідувальні завдання, має дальність понад 1000 км та розвиває швидкість до 130 км/год. Судно підтримує захищений супутниковий зв'язок, може працювати в режимі радіотиші, а також оснащене системами радіоелектронної боротьби.

"Катран" може бути озброєний кулеметами, міні-гарматами, ракетами "земля-повітря" і навіть торпедами, що наближає його до концепції, описаної Теслою. Поки невідомо, які саме торпеди встановлюватимуться на борту, проте раніше Швеція передала Україні сучасну підводну зброю, зокрема керовані торпеди Torped 47 або SLWT. Ці торпеди можуть знищувати як підводні човни, так і надводні кораблі, маючи радіус дії понад 20 км.

Експерти зазначають, що вперше USV отримали можливість завдавати ударів на відстані, що значно підвищує їх ефективність. "Буквально все в цій машині вражає", - пише український журнал Defense Express.

Російська рулетка

Поява "Катрана" ускладнює російську оборону проти USV. Україна використовує змішану тактику, комбінуючи одноразові безпілотники з вибухівкою, судна з ракетним озброєнням та торпедоносці. Раніше росіяни покладалися на гелікоптери для знищення безпілотників на великій відстані, але якщо USV озброєні ракетами "земля-повітря", то це стає значно небезпечнішим завданням.

Якщо ж противник дозволить безпілотникам наблизитися, ризик зростає: катери, озброєні торпедами, можуть завдати удару, залишаючись поза досяжністю корабельних гармат.

Український флот безпілотників продовжує стрімко зростати, як у кількості, так і у технологічній досконалості. Темпи його розвитку перевищують швидкість адаптації контрзаходів, що може мати вирішальний вплив на військово-морське протистояння.

"Я не хочу, щоб моя слава трималася на винаході просто руйнівного пристрою, яким би жахливим він не був", - говорив Тесла у 1898 році, демонструючи свій прототип. "Я волію, щоб мене пам'ятали як винахідника, якому вдалося скасувати війну".

Поки що ця мрія далека від реальності, але безпілотні технології можуть стати ключовим елементом стримування агресії, як для України, так і для інших країн, що стикаються з загрозами від потужніших сусідів. У найближчій перспективі нові безпілотні катери можуть поставити під сумнів майбутнє великих військових кораблів з екіпажем.

"Катран" - новий морський дрон України

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров підтвердив бойове використання нового українського морського дрона Katran VENOM від компанії Military Armored Company HUB. Головні переваги цього дрона – багатофункціональність і потужне озброєння.

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