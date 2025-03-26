Katran VENOM: в Defense Express розкрили, що може новий морський дрон

Озброєння для цього морського дрона може змінюватися залежно від завдань, покладених на нього.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров підтвердив бойове використання нового українського морського дрона Katran VENOM від компанії Military Armored Company HUB. Головні переваги цього дрона – багатофункціональність і потужне озброєння, пише військовий портал Defense Express.

Серед заявленого арсеналу: дві торпеди під крилами, кулемет Minigun у корпусі для ураження цілей на передньому курсі, кулемет Browning у башті для знищення повітряних об'єктів, а також два ПЗРК Piorun, встановлені на тій же башті. Водночас цей перелік, ймовірно, є варіантом корисного навантаження, що може змінюватися залежно від бойового завдання.

Katran VENOM оснащений системою радіоелектронної боротьби та розвідки, системою попередження про лазерне опромінення, а також механізмом відстрілу теплових і димових пасток для захисту від ракет із тепловими головками самонаведення та артилерійських снарядів, керованих лазерним променем.

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Швидкість дрона сягає 130 км/год, а дальність ходу – до 1500 км. Katran VENOM має автоматичну систему захоплення цілей з їх нумерацією та відстеженням. На відміну від інших українських морських дронів, що оснащені одним водометом, ця модель використовує два погружних двигуни.

Керування дроном здійснюється через будь-яку антену супутникового інтернету. На борту встановлено оглядову систему спостереження з денною та тепловізійною камерою з 30-кратним оптичним зумом, а також курсову камеру з аналогічними характеристиками.

Тип торпед, які можуть встановлюватися на VENOM, наразі не розголошується. Однак відомо, що в одному з попередніх пакетів військової допомоги Швеція передала Україні невідоме підводне озброєння, яке, ймовірно, може бути керованими торпедами Torped 47 або SLWT. Вони здатні автономно патрулювати район цілі та знищувати ворожі кораблі й субмарини.

Після заяви міністра про бойове застосування Katran VENOM з’явилося відео, на якому невідомий український дрон запускає об'єкт, що нагадує торпеду або менший морський дрон. Багато експертів припускають, що це саме Katran VENOM.

За словами виробника, цей дрон призначений для знищення малих суден, десантних човнів та водних дронів, а також може підтримувати повітряні й морські операції та виконувати розвідувальні завдання на значних відстанях.

Керування Katran VENOM здійснюється зі спеціального пункту, обладнаного кріслом оператора, джойстиками, монітором, клавіатурою, комп’ютерною мишею та шоломом віртуальної реальності, в якому відображається важлива інформація, карта та зображення з усіх бортових камер.

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Як писав УНІАН, у лютому на виставці Brave1 Defense Tech Innovations Forum 2025 представили вітчизняну крилату ракету "Трембіта". Зазначається, що вона здатна розвивати швидкість до 400 км/год та летіти на відстань до 200 км.

11 березня стало відомо, що в Україні створили дрон, здатний нести на собі інші БПЛА. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що система переносить FPV-безпілотники, щоб ті знищували цілі в тилу ворога.

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