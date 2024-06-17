Інші держави теж модернізують свої ядерні сили, але меншими темпами.

На тлі війни в України та палестино-ізраїльського конфлікту дев’ять ядерних держав світу модернізують свої ядерні арсенали, а деякі з них нарощують кількість боєголовок. Про це йдеться у щорічному звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

За підрахунками організації, станом на січень 2024 року глобальні запаси ядерних боєголовок становили приблизно 12 121 одиниць, з яких близько 9585 перебували у військових запасах для потенційного використання. При цьому, за оцінками, 3904 із цих були розгорнуті разом із ракетами та літаками, що на 60 більше, ніж у січні 2023 року. Близько 2100 розгорнутих боєголовок перебували в стані підвищеної бойової готовності на балістичних ракетах.

Зазначається, що майже всі ці боєголовки належали Росії чи США. Однак вперше аналітики бачать ознаки того, що Китай теж перевів частину свого ядерного арсеналу у стан підвищеної готовності.

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"Хоча загальна кількість ядерних боєголовок у світі продовжує падати, оскільки зброя часів холодної війни поступово демонтується, на жаль, ми продовжуємо спостерігати щорічне збільшення кількості діючих ядерних боєголовок. Схоже, що ця тенденція продовжуватиметься і, ймовірно, прискориться в найближчі роки, і це викликає занепокоєння", — сказав директор SIPRI Ден Сміт.

Росія і США разом володіють майже 90% всієї ядерної зброї. Розміри їхніх запасів, придатних для використання, залишалися відносно стабільними у 2023 році, хоча, за оцінками, Росія розгорнула приблизно на 36 боєголовок більше в оперативних силах, ніж у січні 2023 року.

Разом з тим швидкі темпи збільшення свого ядерного арсеналу демонструє Китай. За оцінкою SIPRI, за минулий рік розмір ядерного арсеналу КНР зріс із 410 боєголовок до 500, і очікується, що він продовжить зростати. Аналітики вважають, що під кінець поточного десятиліття Китай потенційно може мати стільки ж міжконтинентальних балістичних ракет, скільки Росія чи США, хоча його запаси ядерних боєголовок залишаться набагато меншими.

"Китай нарощує свій ядерний арсенал швидше, ніж будь-яка інша країна. Але майже в усіх державах, що мають ядерну зброю, є або плани, або значний поштовх щодо збільшення ядерних сил", — сказав Ханс М. Крістенсен, старший науковий співробітник програми SIPRI зі зброї масового знищення.

Китай готується до великої війни: останні новини

Як писав УНІАН, Китай готує армаду поромів і цивільних суден для вторгнення на Тайвань. Це відбувається на тлі посилення кампанії тиску на острівну державу з боку Пекіна. Зокрема закінчується будівництво велетенського десантного корабля із палубою для літаків.

Одночасно китайські хакери готуються до того, аби за потреби паралізувати усю критичну інфраструктуру США. Така потреба може виникнути, наприклад, у разі китайського вторгнення на Тайвань – аби стримати США від захисту острівної держави.

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