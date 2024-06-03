За словами американських чиновників, такі атаки є "унікальними та відмінними" від інших.

Новий кіберкомандувач збройних сил США та керівник головного електронного шпигунського агентства країни, генерал Тімоті Хо стурбований через незвичайну китайську загрозу, яка спрямована не на викрадення військових таємниць або будь-яких даних, а на те, щоб прилаштуватися до цивільної інфраструктури для, ймовірно, вичікування слушної миті, аби розв'язати хаос, пише The Wall Street Journal.

"Ми вважаємо це дуже унікальним і відмінним від інших, а також таким, що викликає занепокоєння. І занепокоєння викликає як те, що є мішенню, так і те, як це робиться", - наголосив він в інтерв'ю виданню в кулуарах конференції з питань безпеки в Сінгапурі.

У США вважають, що хакерська мережа Китаю під назвою Volt Typhoon має намір "заздалегідь підготувати місця в мережах критичної інфраструктури для майбутніх атак".

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"Ми не бачимо іншого застосування. Ми бачимо спроби діяти приховано в мережі, яка є критично важливою інфраструктурою, яка не має розвідувальної цінності, і саме тому це викликає занепокоєння. Однією з причин, чому ми вважаємо, що це попередня підготовка, є те, що не застосовуються інструменти і не вилучаються дані", - підкреслив Хо.

Як це може позначитися на можливих конфліктах між країнами

Також американські посадовці побоюються, що в разі конфлікту навколо Тайваню Китай, до прикладу, може використати свій прихований доступ для здійснення руйнівних кібератак на головні об'єкти інфраструктури в Америці або країнах-союзниках - від водопостачання і електромереж до транспортних послуг.

"Дуже важко придумати сценарій, в якому водопостачання цивільного населення, навіть якщо частина цього населення також є військовими, є прийнятною ціллю. Тому я вважаю, що в цьому питанні потрібно зробити паузу. З військової точки зору, це не узгоджується з тим, як ми підходимо до пропорційної цілі, що відповідає військовій необхідності", - пояснив кіберкомандувач.

Коли в нього запитали, чи проник Volt Typhoon до американських військових мереж, Хо відповів:

"Ми знаємо, що ця тактика вже була випробувана, і тому ми, звісно, дуже пильно стежимо за цими питаннями щодня", - запевнив він.

Як діють китайські хакери

За словами чиновника, Volt Typhoon використовує тактику, яка ускладнює виявлення атак, адже якби вони вилучали дані, це б дозволило кібербезпеці США бачити, куди вони прямують.

"У цьому випадку ми цього не бачимо", - сказав Хо.

Він пояснив, що китайські хакери, аби отримати доступ, підміняють особистість користувача в мережі, що дозволяє їм потім діяти як користувач і використовувати інструменти, які притаманні системі, на яку вони націлені.

За його словами, для боротьби з ними американські кіберзахисники відстежують активність користувачів на додаток до традиційних підходів.

Хо додав, що кількість і витонченість китайських кібератак проти США постійно зростає.

Що про це кажуть у Китаї

Водночас у Пекіні здебільшого заперечують звинувачення у кібератаках та шпигунстві, проте країна звинувачує США в організації власних кібератак. Проте США роками збирали докази проти Китаю, звинувачуючи хакерів країни у крадіжці секретів.

Хо запевнив, що він тісно співпрацює з оборонними підрядниками США, аби не допустити крадіжки Китаєм чутливої інформації, яка стосується американського озброєння.

"Ми знаємо, що, безумовно, відбувається послідовне прагнення до цієї технології. Ми повинні подумати над тим, де у нас є перевага? І, швидше за все, вона стане об'єктом нападу", - підкреслив він.

США і Китай - останні новини

Як писав УНІАН, США можуть запровадити санкції проти китайських банків через підтримку Росії. За словами американського чиновника, існує нагальна потреба в тому, аби країни Європи та НАТО надіслали Китаю колективний сигнал занепокоєння.

"Я думаю, що ми в першу чергу зосереджені на китайських компаніях, які систематично беруть участь у підтримці Росії. Ми також уважно придивляємося до фінансових установ", - зауважив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл.

Також повідомлялось, що міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори зі своїм китайським колегою Дун Джунем. За словами Остіна, попри війну в Європі, у Вашингтоні не відмовляються від своїх партнерів в Азії.

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