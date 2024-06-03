Новий кіберкомандувач збройних сил США та керівник головного електронного шпигунського агентства країни, генерал Тімоті Хо стурбований через незвичайну китайську загрозу, яка спрямована не на викрадення військових таємниць або будь-яких даних, а на те, щоб прилаштуватися до цивільної інфраструктури для, ймовірно, вичікування слушної миті, аби розв'язати хаос, пише The Wall Street Journal.
"Ми вважаємо це дуже унікальним і відмінним від інших, а також таким, що викликає занепокоєння. І занепокоєння викликає як те, що є мішенню, так і те, як це робиться", - наголосив він в інтерв'ю виданню в кулуарах конференції з питань безпеки в Сінгапурі.
У США вважають, що хакерська мережа Китаю під назвою Volt Typhoon має намір "заздалегідь підготувати місця в мережах критичної інфраструктури для майбутніх атак".
"Ми не бачимо іншого застосування. Ми бачимо спроби діяти приховано в мережі, яка є критично важливою інфраструктурою, яка не має розвідувальної цінності, і саме тому це викликає занепокоєння. Однією з причин, чому ми вважаємо, що це попередня підготовка, є те, що не застосовуються інструменти і не вилучаються дані", - підкреслив Хо.
Як це може позначитися на можливих конфліктах між країнами
Також американські посадовці побоюються, що в разі конфлікту навколо Тайваню Китай, до прикладу, може використати свій прихований доступ для здійснення руйнівних кібератак на головні об'єкти інфраструктури в Америці або країнах-союзниках - від водопостачання і електромереж до транспортних послуг.
"Дуже важко придумати сценарій, в якому водопостачання цивільного населення, навіть якщо частина цього населення також є військовими, є прийнятною ціллю. Тому я вважаю, що в цьому питанні потрібно зробити паузу. З військової точки зору, це не узгоджується з тим, як ми підходимо до пропорційної цілі, що відповідає військовій необхідності", - пояснив кіберкомандувач.
Коли в нього запитали, чи проник Volt Typhoon до американських військових мереж, Хо відповів:
"Ми знаємо, що ця тактика вже була випробувана, і тому ми, звісно, дуже пильно стежимо за цими питаннями щодня", - запевнив він.
Як діють китайські хакери
За словами чиновника, Volt Typhoon використовує тактику, яка ускладнює виявлення атак, адже якби вони вилучали дані, це б дозволило кібербезпеці США бачити, куди вони прямують.
"У цьому випадку ми цього не бачимо", - сказав Хо.
Він пояснив, що китайські хакери, аби отримати доступ, підміняють особистість користувача в мережі, що дозволяє їм потім діяти як користувач і використовувати інструменти, які притаманні системі, на яку вони націлені.
За його словами, для боротьби з ними американські кіберзахисники відстежують активність користувачів на додаток до традиційних підходів.
Хо додав, що кількість і витонченість китайських кібератак проти США постійно зростає.
Що про це кажуть у Китаї
Водночас у Пекіні здебільшого заперечують звинувачення у кібератаках та шпигунстві, проте країна звинувачує США в організації власних кібератак. Проте США роками збирали докази проти Китаю, звинувачуючи хакерів країни у крадіжці секретів.
Хо запевнив, що він тісно співпрацює з оборонними підрядниками США, аби не допустити крадіжки Китаєм чутливої інформації, яка стосується американського озброєння.
"Ми знаємо, що, безумовно, відбувається послідовне прагнення до цієї технології. Ми повинні подумати над тим, де у нас є перевага? І, швидше за все, вона стане об'єктом нападу", - підкреслив він.
США і Китай - останні новини
Як писав УНІАН, США можуть запровадити санкції проти китайських банків через підтримку Росії. За словами американського чиновника, існує нагальна потреба в тому, аби країни Європи та НАТО надіслали Китаю колективний сигнал занепокоєння.
"Я думаю, що ми в першу чергу зосереджені на китайських компаніях, які систематично беруть участь у підтримці Росії. Ми також уважно придивляємося до фінансових установ", - зауважив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл.
Також повідомлялось, що міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори зі своїм китайським колегою Дун Джунем. За словами Остіна, попри війну в Європі, у Вашингтоні не відмовляються від своїх партнерів в Азії.