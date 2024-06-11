Корабель може одночасно виконувати задачі із висадки морського десанту і підтримки цього десанту з повітря.

На тлі чуток про підготовку до вторгнення на Тайвань Китай добудовує на шанхайській верфі першого представника нового класу великих десантних кораблів для китайського флоту, який потенційно може виконувати функцію легкого авіаносця. Про це пише британська The Telegraph.

Зазначається, що 250-метровий десантний корабель із серії "тип 076" матиме злітно-посадкову палубу на всю довжину корпуса та, ймовірно, електромагнітну стартову катапульту та аерофінішери (гальмівні троси) – як авіаносець малого розміру.

Країни, які мають кораблі подібного типу, використовують їх переважно для висадки військ з моря. Десантні та ударні гелікоптери базуються на верхній палубі, а десантні катери та броньовані машини-амфібії — на внутрішніх палубах. Гелікоптери висаджують морську піхоту з повітря, водночас десантні катери та плавучі бронетранспортери висаджують морську піхоту з моря. Американські великопалубні десантні кораблі зокрема несуть конвертоплани Osprey і реактивні літаки Harrier з вертикальним зльотом. Таким чином великий десантний корабель із польотною палубою може виконувати задачі легкого авіаносця.

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"Тип 076 буде потужним доповненням до зростаючої десантної флотилії китайського флоту. І це також може зміцнити авіаційну потужність Китаю. Військово-морські сили Китаю вже мають три великопалубні десантні кораблі типу 075 і будують принаймні ще один. Основна різниця між тип 075 і майбутнім тип 076 полягає в тому, що в останньому можливо будуть стартова катапульта та гальмівні троси. Парові або електромагнітні катапульти допомагають авіаносцям запускати важкі літаки з нерухомим крилом на короткій палубі. Троси допомагають їм приземлятися на короткій палубі", – пояснює видання.

The Telegraph зауважує, що у специфікаціях до тип 076 китайці згадували безпілотні літальні апарати, що теж має сенс. Китайський флот вже зараз будує на верфі поблизу Шанхаю експериментальний носій безпілотників, який міг би допомогти флоту розробити технологію та тактику для типу 076.

"Військово-морський флот Китаю продовжує зростати як за кількістю, так і за новими можливостями. І за цією останньою подією, яка посилює здатність Китаю здійснити морське вторгнення, ймовірно, дуже уважно спостерігатимуть на Тайвані", – резюмує видання.

Китай готує вторгнення на Тайвань

Як писав УНІАН, Китай готує армаду поромів і цивільних суден для вторгнення на Тайвань. Експерти зауважують, що Народно-визвольна армія Китаю справді має дефіцит військових десантних кораблів, необхідних для здійснення масштабного морського вторгнення. Однак заміною їм можуть стати цивільні судна, включаючи десятки гігантських поромів, кожен з яких може перевозити сотні броньованих машин.

Також ми розповідали, що Тайвань вивчає досвід України і готується відбивати вторгнення Китаю. Найбільше тайванців бентежить, що США можуть "кинути" їх так само, як залишили Україну без критичної допомоги майже на півроку.

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