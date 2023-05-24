Планується створення нової організаційної структури, навчання пілотів та персоналу, необхідної інфраструктури, матеріально-технічного забезпечення тощо.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні планують змінити концепцію розвитку авіації через перехід на нові типи літаків. Як повідомив Зеленський у Telegram, про це сьогодні йшлося на черговому засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

"Почали роботу над всеохопною концепцією розвитку нашої авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків", - зазначив він.

Зокрема, за словами президента, планується створення нової організаційної структури, навчання пілотів та персоналу, необхідної інфраструктури, матеріально-технічного забезпечення тощо.

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Крім того, на засіданні Ставки обговорили оперативну ситуацію на фронті, про яку доповіли головнокомандувач ЗСУ, Головне управління розвідки Міноборони, а також командувачі ОСУВ "Хортиця" й "Таврія".

"Від Міноборони почули про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів. Проаналізували наявні й потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва", - додав глава держави.

Літаки для України - що відомо

Українські посадовці багато місяців працювали над створенням "коаліції винищувачів" для України. Довгий час партнери не погоджувалися передати Україні сучасні бойові літаки, зокрема винищувачі F-16.

Водночас, цього місяця питання постачання літаків вдалося зрушити з мертвої точки.

Передачу F-16 Україні підтримали Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Нідерланди, Данія та Бельгія.

Наразі відомо, що навчання українських пілотів на F-16 вже почалися на території ряду країн.

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