Як заявив високий представник ЄС, на навчання українських пілотів піде час.

Навчання українських пілотів для керування винищувачами четвертого покоління F-16 вже розпочалися у декількох країнах, і зокрема у Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сказав перед початком засідання Ради ЄС за участі міністрів оборони.

"Я радий, що нарешті розпочалися навчання пілотів на літаках F16 у декількох країнах. Для цього знадобиться час, але чим раніше, тим краще", - сказав Боррель.

Високий представник ЄС додав, що для надання Україні винищувачів F-16 "двері відчинено".

Як уточнив Боррель, що говорячи про початок підготовки українських пілотів, він, для прикладу, мав на увазі Польщу.

F-16 для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 22 травня, у США заявили, що вважають пріоритетом надання Україні сучасних винищувачів F-16. Штати працюватимуть над здійсненням цієї мети протягом найближчих місяців.

Тим часом у Пентагоні заявили, що постачання винищувачів F-16 Україні триватиме "у найкращому випадку кілька місяців". Там впевнені, що літаки важливі для України, але суттєво не змінять хід війни.

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