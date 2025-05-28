Системи MARS мають дальність 85 кілометрів.

Заява канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про зняття обмеження на дальність для зброї, що поставляється з Німеччини в Україну, навряд чи пов'язана з можливим швидким постачанням системи Taurus. Однак, як заявив військовий експерт Франц-Штефан Гаді в коментарі Tagesschau, ця заява може, серед іншого, поширюватися на ракетну систему залпового вогню MARS, дальність якої становить 85 кілометрів.

Гаді зазначив, що, хоча це не так і багато, порівняно з дальністю Taurus, однак ці системи можуть мати значення в бойових діях у Сумській області.

Він зазначив, що в Сумській області російська армія просунулася майже на 20 кілометрів від міста. Одна з їхніх цілей тут - створити буферну зону. Однак, як зазначає Гаді, Суми також є важливим логістичним вузлом.

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"Я був там деякий час тому, і в мене склалося враження, що головна турбота росіян тут - просунути фронт досить далеко вперед, щоб зруйнувати цей вузол за допомогою безпілотників, артилерії та систем залпового вогню. Якщо ситуація тут загостриться, я можу уявити, що українцям дозволять використовувати пускову установку ракет MARS для запуску ракет углиб російського простору. Але поки що це суто гіпотеза", - заявив експерт.

Він також зазначив, що від можливих поставок Taurus не варто очікувати надто багато.

"Це не змінило б докорінно хід війни, а лише забезпечило б додаткові можливості та допомогло б підтримувати тиск на російські збройні сили за лінією фронту. Тому я розглядаю заяву Мерца насамперед у контексті фундаментальних дебатів щодо того, наскільки європейці підтримуватимуть Україну в майбутньому", - наголосив експерт.

Зброя для України

Як писав BILD, на зустрічі із Зеленським Мерц навряд чи оголосить про постачання Україні Taurus. Натомість він може пообіцяти системи "Mars-2" з дальністю дії 85 кілометрів і додаткові ракети, таким чином побічно виконавши свою обіцянку "зброї великої дальності".

Водночас, ракети M30 і M31 системи Mars-2 управляються за GPS - технологією, якій Росія успішно протистоїть уже багато років, тим самим тактично знецінюючи цю зброю. Крім того, всі відповідні російські бази знаходяться за межами досяжності цієї зброї, зазначало видання.

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