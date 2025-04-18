Проєкт може коштувати сотні мільярдів доларів.

Компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска, а також двоє партнерів лідирують у боротьбі за ключову частину протиракетного щита "Золотий купол" президента Дональда Трампа.

Про це пише Reuters із посиланням на шістьох осіб, знайомих з цим питанням. Компанія Маска співпраціює з виробником програмного забезпечення Palantir (PLTR.O) і виробником безпілотників Anduril. Примітно, що всі три компанії були засновані основними політичними прихильниками Трампа.

За даними джерел агентства, процес прийняття рішень щодо "Золотого купола" перебуває на ранній стадії, і в майбутньому як його структура, так і виконавці проєкту можуть змінитися.

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План трьох компаній передбачає створення і запуск на орбіту від 400 до понад 1000 супутників, які будуть кружляти навколо земної кулі, фіксуючи ракети. Ще 200 ударних супутників будуть озброєні ракетами чи лазерами, і вони будуть збивати ці ракети. За даними джерел, група SpaceX, імовірно, не братиме участі в озброєнні супутників.

Пентагон не відповів на детальні запитання Reuters. Проте там сказали, що дадуть Трампу "варіанти для прийняття рішення відповідно до виконавчого наказу та відповідно до вказівок і термінів, встановлених Білим домом".

"SpaceX запропонувала визначити свою роль у "Золотому куполі" як "послугу підписки", в якій уряд платив би за доступ до технології, а не володів би системою повністю. За словами двох джерел, модель підписки, про яку раніше не повідомлялося, може обійти деякі протоколи закупівель Пентагону, що дозволить розгорнути систему швидше. Хоча такий підхід не порушує жодних правил, уряд може бути прив'язаним до передплати і втратити контроль над розвитком системи і ціноутворенням", – пишуть журналісти.

Варто також зазначити, що у Пентагоні дехто занепокоєний такою моделлю. "Золотий купол" за "підпискою" був би незвичним для настільки важливої оборонної програми.

Великими гравцями в розгортанні системи також можуть бути такі давні підрядники, як Northrop Grumman (NOC.N), Boeing (BA.N) і RTX (RTX.N). Загалом інтерес до Програми проявили понад 180 компаній.

Деякі експерти вважають, що загальна вартість "Золотого купола" може сягнути сотень мільярдів доларів. Джерела Reuters кажуть, що SpaceX подає заявку на участь в ініціативі "Золотий купол" під назвою "шар спостереження". Йдеться про створення сузір'я супутників, які будуть виявляти ракети, відстежувати їхню траєкторію і визначати, чи прямують вони в бік США. Попередні інженерні і проєктні роботи коштуватимуть від 6 до 10 млрд доларів, порахували у компанії.

Низка демократів у Конгресі США висловили стурбованість тим, що Ілон Маск брав участь у торгах на отримання федеральних контрактів під час його роботи в Білому домі.

Своєю чергою, конгресмен Дональд Бейєр каже, що він стурбований роллю SpaceX, враховуючи безпрецедентний "внутрішній доступ Маска до непублічної інформації та даних". За його словами, будь-які контракти, укладені з ним або його компаніями, є "підозрілими".

"Золотий купол" Трампа

У березні телеканал CNN повідомив, що президент США Дональд Трамп визначив одним пріоритетних завдань для Пентагону розробку оборонної системи "Золотий купол". Вона мала би захистити Штати від ударів далекобійними ракетами.

Зазначається, що ця система має бути схожою на ізраїльський "Залізний купол". Точна її вартість невідома, проте, ймовірно, на це підуть сотні мільярдів доларів.

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