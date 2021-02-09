Допомога спрямовується морським силам і береговій охороні.

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив, що НАТО продовжує посилювати підтримку для України в Чорному морі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, яка транслювалася онлайн.

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Столтенберг заявив, що треба розуміти стратегічну важливість Чорного моря для Альянсу, яке омиває береги трьох країн-членів НАТО - Туреччини, Болгарії і Румунії, а також двох близьких партнерів, які високо цінуються - України і Грузії. "Водночас ми бачили значне воєнне нарощення Росії у Чорному морі, не в останню чергу через незаконну анексію Криму, і також більшу присутність сил у морі і повітряному просторі", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що Альянс теж збільшив свою присутність у Чорному морі, зокрема завдяки збільшенню військово-морських сил і здійсненню патрулювання в повітряному просторі. Також на суходолі біля Чорного моря розміщено більше військ Альянсу, і ці війська проводять навчання. У Крайові (Румунія) розміщується багатонаціональна бригада Альянсу. "НАТО посилило свою воєнну присутність у регіоні Чорного моря, тому що ми визнаємо велику стратегічну важливість цього регіону для всіх країн-членів НАТО, але і також для нашого близького партнера, України", - заявив Столтенберг.

"Ми також збільшуємо нашу підтримку для наших партнерів, України і Грузії. Зоерема, завдяки цій підтримці ми допомагаємо їхнім морським силам, включно з береговою охороною", - заявив Столтенберг.

Також він сказав, що в Альянсі зацікавлені забезпечити в Чорному морі свободу судноплавства і застосування міжнародного права, і що не буде домінування однієї країни над цими водами.

Україна - НАТО: що було раніше

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios, яке вийшло на американському каналі HBO, заявив, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО. "Це одне з найважливіших питань безпеки - тієї самої безпеки, про яку говорить президент Байден. В такому разі в мене є дуже просте питання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?", - заявив Зеленський.

Зеленський висловив сподівання що за роки правління новообраного президента США Джо Байдена Україна і Сполучені Штати ввійдуть у новий етап відносин, що посилить безпеку нашої держави.

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Автор: Віталій Саєнко