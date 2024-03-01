Про яку саме модель йде мова - невідомо.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував відео з роботою, ймовірно, українського наземного дрона-камікадзе.

На опублікованому в його офіційному Telegram-каналі відео можна побачити, як невеликий пристрій заїжджає в лісопосадку, після чого там стається потужний вибух. Єрмак підписав відео коротко: "Круто".

В мережі припускають, що на відео зняли роботу українського наземного дрона-камікадзе з протитанковими мінами ТМ-62.

Значення дронів на війні з Росією:

Після початку повномасштабної війни експерти та військові неодноразово називали дрони зброєю майбутнього, оскільки вони здатні знищувати більш дорогі цілі.

Нагадаємо, в лютому почала роботу "дронова коаліція", яка має допомогти озброїти українську армію. В склад коаліції увійшли Латвія, Велика Британія, Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.

За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, наразі 90% безпілотників, які Україна застосовує на фронті, є дронами українського виробництва.

Наприкінці минулого року президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2024-му в Україні буде виготовлено мільйон FPV-дронів.

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