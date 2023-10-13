Зазначається, що цього року Берлін виділив для Києва близько 5,4 мільярда євро.

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. Сили оборони отримали нові всюдиходи, тягачі та системи виявлення дронів.

На сайті уряду Німеччини вказано, що Україні також передані додаткові термінали супутникового зв'язку, рюкзаки та аптечки.

Повний список військової допомоги від Берліна:

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чотири гусеничних всюдихода підвищеної прохідності Bandvagn 206 (BV206) (загальна кількість на озброєнні ЗСУ - 46 одиниць);

82 термінали супутникового зв'язку SatCom (всього передано 198);

чотири автомобілі для прикордонної служби (всього 211);

50 систем виявлення дронів (всього163);

два танкових тягача 8x8 HX81 (всього 64);

два причепи для танків (всього 59)

100 тисяч аптечок (всього 400 тисяч);

27 477 рюкзаків.

Крім того, Берлін готує до передачі ще один ЗРК Patriot.

Відзначається, що на поточний рік Німеччина виділили близько 5,4 мільярда євро. На наступні роки планують виділити 10,5 мільярда євро.

"Ці кошти в першу чергу повинні бути використані для військової підтримки України. Водночас вони використовуються для фінансування заміни переданої в Україну військової техніки із запасів Бундесверу для Бундесверу, а також внесків Німеччини до європейського фонду миру (EPF), який, у свою чергу, може бути використаний для відшкодування витрат країн-членів ЄС на допоміжні послуги для України", – йдеться у повідомленні.

Допомога від Німеччини - останні новини

2 жовтня Німеччина оголосила про виділення пакету допомоги Україні - Всюдиходи, тягачі, термінали супутникового зв'язку, автом для охорони кордону, а також радіостанції для танків Leopard і багато іншого.

При цьому ракети Таурус Берлін поки що передавати не буде, але офіційно відмови теж не було.

10 жовтня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін надасть Україні новий пакет допомоги на суму 1 мільярд євро.

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