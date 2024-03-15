У минулому році із запланованих майже 30 одиниць Росія не виготовила жодного танка Т-14.

Росія за всі роки виготовила лише близько 20 основних бойових танків (ОБТ) Т-14 на базі універсальної гусеничної платформи "Армата". Всі вони належать до дослідної партії. Про це йдеться у відповіді Головного управління розвідки МО України на запит АрміяInform.

Цікаво, що саме стільки танків російській армії планували передати ще у далекому 2021-му.

"Цього року надійдуть у війська 20 нових танків Т-14 "Армата"", – заявив тоді заступник міністра оборони РФ Олексій Криворучко.

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За даними ГУР, у 2024 році Росія планує виготовити 29 танків Т-14.

"Але найбільш ймовірно, що цей план не буде виконано. Так, у 2023 році із запланованих 29 одиниць не було виготовлено жодного танка", – йдеться у відповіді Головного управління розвідки.

Також у ГУР повідомили, що не мають інформації щодо участі танків Т-14 "Армата" у бойових діях на території України.

Чому такі танки РФ не використовує на фронті

Нагадаємо, раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що Т-14 не поїдуть в Україну через технічні труднощі та недоступність обслуговування цих танків у зоні бойових дій.

Водночас за словами генерального директора "Ростеху" Сергія Чемезова, танки на базі "Армати" на фронті не з'являться через його високу ціну.

"Армії простіше придбати дешевші танки Т-90", - заявив він нещодавно.

Т-14 "Армата" - головні особливості

Росіяни іноді позиціонують Т-14 як "танк нового покоління". Його головною відмінністю є ізольована безекіпажна башта: весь екіпаж знаходиться в броньованій капсулі в передній частині ОБТ.

Танк обладнали новим комплексом активного захисту "Афганіт", здатним "перехоплювати навіть протитанкові снаряди". Підтверджень її ефективності наразі немає.

Окрім того, на Т-14 застосували комплекс мір, які знижують помітність танка в інфрачервоному, магнітному та радіодіапазоні. На думку розробників це повинно суттєво підвищити його живучість.

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