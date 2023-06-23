Однією з причин, чому США не надають це озброєння Україні, є встановлені Конгресом обмеження на їх експорт

У Пентагоні вважають, що надання Україні касетних боєприпасів було б корисним. Про це заявила заступник помічника міністра оборони США Лора Купер.

"Наші військові аналітики підтвердили, що DPICM (вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення – ред.) були б корисними, особливо проти окопних російських позицій на полі бою", – цитує заяву Купер Reuters.

За її словами, США не надають це озброєння Україні у зв'язку зі встановленими Конгресом обмеженнями на їх експорт, а також "занепокоєнням щодо єдності союзників".

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Зазначимо, що касетні боєприпаси заборонені Конвенцією щодо касетних боєприпасів від 2008 року. До неї приєдналися понад 120 держав, в тому числі і більшість членів НАТО. Водночас США, Україна та РФ не підписали цю Конвенцію.

Касетні боєприпаси для України: що відомо

На початку березня 2023 року повідомлялося, що Україна просить у США касетні боєприпаси. До запиту увійшла бомба повітряного базування МК-20, яку можна переобладнати для подальшого застосування за допомогою безпілотників. Крім того, члени комітету з питань збройних сил Палати представників Джейсон Кроу і Адам Смітт тоді заявили, що також був запит на 155-мм касетні артилерійські снаряди.

Вже 22 березня з проханням надати Україні касетні боєприпаси до президента США Джо Байдена звернулися чотири члени Конгресу США від Республіканської партії.

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