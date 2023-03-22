США бояться передавати ці боєприпаси через можливу ескалацію.

Чотири члени Конгресу США від Республіканської партії звернулись до президента США Джо Байдена з проханням надіслати касетні боєприпаси в Україну.

Про це йдеться у листі-зверненні законодавців до Джо Байдена. Водночас вони нагадали про побоювання Білого дому зробити це через нібито можливу ескалацію з боку РФ.

Республіканці розкритикували Байдена за "небажання надати Україні необхідний тип і кількість вогневих засобів дальнього радіуса дії та можливості для маневру, щоб створити прорив проти російських сил".

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Лист підписали Джим Ріш з Сенатського комітету з міжнародних відносин, Роджер Вікер, комітет з питань збройних сил, Майк Маккол, голова комітету у закордонних справах палати представників, і Майк Роджерс, голова Комітету з питань збройних сил палати представників.

Касетні боєприпаси на війні

Як відомо, касетні боєприпаси заборонені Конвенцією по касетних боєприпасах від 2008 року, до якої приєдналися 123 держави. США, Україна та РФ підписали цю Конвенцію.

Наприкінці літа 2022 року Human Rights Watch повідомляли, що зараз Україна - єдина країна, на території якої використовують касетні боєприпаси. Зазначалось, що окупаційна армія використовувала касетні боєприпаси сотні разів у як мінімум 10 українських областях.

На початку грудня стало відомо, що Україна просить США передати касетні боєприпаси.

У січні Естонія заявила про готовність передати ЗСУ касетні боєприпаси, якщо Німеччина дозволить їхній реекспорт.

Як писали ЗМІ, у березні Україні знову повторила свій запит про цей вид боєприпасів до США.

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