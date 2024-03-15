Португалія виділяє 100 мільйонів євро.

Португалія приєдналася до чеської ініціативи щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України у третіх країнах. Як повідомляє Міноборони Португалії, на це буде виділено 100 мільйонів євро.

"Португалія підтримує Україну 100 мільйонами євро на боєприпаси для артилерії великого калібру. Це спільна програма закупівлі боєприпасів під керівництвом Чеської Республіки, до якої ми долучилися разом з кількома європейськими країнами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця підтримка доповнює військову допомогу, яку Португалія надає Україні "з першої години вторгнення Росії".

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Зокрема, Португалія вже поставила Україні танки Leopard 2A6, понад 40 бронетранспортерів М113, артилерійські боєприпаси, гаубиці, безпілотники, генератори та обмундирування.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів

Чеський президент Петр Павел заявив про 800 тис. артилерійських боєприпасів, які можна купити для ЗСУ, але для цього потрібні гроші.

План Чехії вже підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада, Франція і Норвегія.

В даний час в рамках ініціативи Чехії зібрано гроші на купівлю 300 тис. артилерійських снарядів для ЗСУ.

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