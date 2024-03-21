За словами Радослава Сікорського, Варшава також зробить фінансовий внесок.

Польща допоможе з доставкою в Україну снарядів, закуплених за ініціативою Чехії. Про це заявив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський.

Зокрема, він подякував Чеській Республіці за "чудову ідею ініціативи щодо боєприпасів".

"Польща рада зробити свій внесок не лише фінансово, а й матеріально-технічно, щоб боєприпаси могли потрапити туди, куди вони потрібні: на фронт", - зазначив Сікорський.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі снарядів для України

У лютому стало відомо, що Чехія знайшла 800 тисяч боєприпасів для України поза межами ЄС. В Міноборони країни заявили, що координують зусилля та заручилися попередніми зобов'язаннями від Канади та Данії, а також низки інших країн.

При цьому сума, необхідна для угоди з Чехією, становить 1,5 мільярда доларів. Офіційні особи в Празі заявили, що не можуть уточнити деталі фінансування або походження боєприпасів.

Днями стало відомо, що Чехія знайшла ще 200 тисяч боєприпасів для ЗСУ. За словами прем'єр-міністра країни Петра Фіали, до ініціативи закупівлі боєприпасів для України в країнах поза межами ЄС приєдналися 18 країн.

Напередодні до ініціативи Чехії із закупівлі снарядів для України приєдналася Литва. Як сказала прем'єр-міністр країни Інгріда Шимоніте, литовський уряд виділив 35 мільйонів євро на закупівлю снарядів для України у межах чеської ініціативи.

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