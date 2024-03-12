Чехія знайшла снаряди для України за межами ЄС - тепер потрібні гроші на їх придбання.

Польща приєдналася до очолюваної Чехією ініціативи з придбання за межами ЄС сотень тисяч артилерійських снарядів для України. Як заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, польский внесок є "значним", пише Bloomberg.

"Так, ми долучилися", — сказав Сікорський, але відмовився сказати, яку суму заплатила Польща.

Як зазначає Bloomberg, приєднання до чеської ініціативи поставить Польщу в один ряд з Німеччиною, Францією та Канадою у проекті, де Чеська Республіка виступає посередником.

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Сікорський заперечив думку про те, що ЄС не робить достатнього внеску для допомоги Україні. Апелюючи до Вашингтону, польський міністр зазначив, що Європа не є "безквитковим пасажиром" і вже витратила на допомогу Україні вдвічі більше, ніж США.

Чеська ініціатива із закупівлі снарядів для України

Як писав УНІАН, протягом кількох місяців Чехія таємно шукала за межами ЄС боєприпаси для України і зрештою змогла знайти 500 тисяч снарядів калібру 155 мм і 300 тисяч снарядів калібру 122 мм. Щоб профінансувати купівлю такої значної кількості зброї, було створено неформальну коаліцію, до якої долучилися вже кілька країн Європи і Канада.

За словами чеського президента, якщо не виникне несподіваних проблем, ці снаряди почнуть надходити в Україну найближчими тижнями. Пізніше прем’єр Чехії повідомив, що Прага знайшла ще 200 тисяч снарядів, які можна придбати.

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