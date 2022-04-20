Мельник перерахував озброєння, яке ФРН могла б відправити Україні.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник розкритикував заяву канцлера ФРН Олафа Шольца щодо того, що країна вичерпала ресурси для поставки необхідного озброєння для ЗСУ.

Про це повідомляє DW з посиланням на інтерв’ю Мельника агентству dpa.

Дипломат зазначив, що в Україні заяву Шольца зустріли "з великим розчаруванням і гіркотою".

З одного боку, зауважив Мельник, готовність Німеччини виділити додаткове фінансування на озброєння можна тільки вітати. Проте з іншого – питань досі більше, ніж відповідей.

"Твердження, що бундесвер більше не може нічого поставити Україні, незрозуміле", - зізнався Мельник.

За його інформацією, на озброєнні німецької армії понад 400 бойових машин піхоти "Мардер", з яких близько 100 використовують тільки для навчань і тренувань, і тому їх можна було передати Україні.

Крім того, продовжив посол, у бундесвері є близько 800 бронетранспортерів "Фукс", значна частина яких не використовується і тому може бути негайно відправлена в Україну.

"Поставка самохідних гаубиць 2000 теж могла б мати вирішальне значення", - сказав Мельник, додавши, що на озброєнні Бундесвера є близько 120 такої далекобійної артилерійської зброї.

Що сказав Шольц

У вівторок ввечері Шольц дав чітко зрозуміти, що Німеччина не постачатиме Україні озброєння зі складів Міноборони: "Тут ми повинні визнати, що наші можливості досягли своєї межі".

Замість цього він оголосив про наміри фінансувати прямі поставки зброї від німецьких виробників. Наприклад, протитанкова зброя, засоби ППО, боєприпаси, а також те, що можуть застосувати в артилерійському бою.

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